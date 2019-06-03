Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı'dan transfer bombası

Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesinin ardından Beşiktaş'ın yolunu tutan Abdullah Avcı, sezon sonu siyah beyazlılar ile şampiyonluğu hedefliyor. Bu doğrultuda bir kadro kurmak için kolları sıvayan siyah beyazlılar ligde dengeleri değiştirecek bir transfer yapma peşinde...

03.06.2019 10:30 - Son Güncelleme: 03.06.2019 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





