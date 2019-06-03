Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı'dan transfer bombası
Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesinin ardından Beşiktaş'ın yolunu tutan Abdullah Avcı, sezon sonu siyah beyazlılar ile şampiyonluğu hedefliyor. Bu doğrultuda bir kadro kurmak için kolları sıvayan siyah beyazlılar ligde dengeleri değiştirecek bir transfer yapma peşinde...
03.06.2019 10:30
- Son Güncelleme: 03.06.2019 10:30
Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da önemli başarılar hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.
Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına Başakşehir'den Abdullah Avcı'yı transfer eden yönetim, takviye planını deneyimli hocanın programı üzerine kurmayı hedefliyor.
Başarılı teknik adamın eski takımı Başakşehir'den ısrarla istediği Edin Visca için çalışma başlayan Beşiktaş Yönetimi, tüm sınırları zorlama kararı aldı.
Transfere ekonomik olarak büyük bütçe ayırmayacak olan Başkan Fikret Orman'ın, yıldız kanat oyuncusunu ara formülle takımına kazandırmak istediği belirtildi.
YİNE AYNI FORMÜL!
Başakşehir'in bonservisi için ilk etapta 10 milyon Euro talep ettiği yıldız isim için Siyah-Beyazlılar'ın, takas artı para formülüyle transferi bitirmek istediği bildirildi.