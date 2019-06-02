Galatasaray'da Onyekuru yerine 9 aday
Bu sezon attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak sezonun sona ermesi ile birlikte sözleşmesi de biten Henry Onyekuru'nun boşluğunu doldurmak için harekete geçen sarı kırmızılı ekip, Nijeryalı futbolcunun yerine tam 9 ismi takibe aldı. Scout ekibinin raporu doğrultusunda çalışmalar başlarken son kararı Fatih Terim'in vereceği öğrenildi.
02.06.2019 16:45
- Son Güncelleme: 02.06.2019 16:46
Gelecek sezon sadece ligde değil, Fatih Terim'in üzerine basa basa ifade ettiği Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak adına transfer çalışmalarını hızlandıran sarı kırmızılı ekipte oluşturulacak kadronun mimarlarından biri de scout ekibi olacak.
Cimbom'un scout ekibi teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla bir liste oluşturdu ve tecrübeli teknik adama kısa süre sonra raporunu sunacak.
Kısa vadede Onyekuru gibi etki yaratacak futbolculardan oluşturulan ve scout ekibinin takibe aldığı futbolcular şunlar:
AWER MABİL (MİDTJYLLAND)
Danimarka ekibi Midtjylland'da görev yapan Awer Mabil potansiyeli ile Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarına girmiş bir isim. 23 yaşındaki kanat oyuncusu ağırlıklı olarak sağda oynuyor.
Piyasa değeri: 1,5 milyon euro
Yaş: 23
Sözleşme bitiş tarihi: 2020