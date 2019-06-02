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Galatasaray'da Onyekuru yerine 9 aday

Bu sezon attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak sezonun sona ermesi ile birlikte sözleşmesi de biten Henry Onyekuru'nun boşluğunu doldurmak için harekete geçen sarı kırmızılı ekip, Nijeryalı futbolcunun yerine tam 9 ismi takibe aldı. Scout ekibinin raporu doğrultusunda çalışmalar başlarken son kararı Fatih Terim'in vereceği öğrenildi.

02.06.2019 16:45 - Son Güncelleme: 02.06.2019 16:46
Galatasaray'da Onyekuru yerine 9 aday

Gelecek sezon sadece ligde değil, Fatih Terim'in üzerine basa basa ifade ettiği Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak adına transfer çalışmalarını hızlandıran sarı kırmızılı ekipte oluşturulacak kadronun mimarlarından biri de scout ekibi olacak.

Galatasaray'da Onyekuru yerine 9 aday

Cimbom'un scout ekibi teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla bir liste oluşturdu ve tecrübeli teknik adama kısa süre sonra raporunu sunacak.

Galatasaray'da Onyekuru yerine 9 aday

Kısa vadede Onyekuru gibi etki yaratacak futbolculardan oluşturulan ve scout ekibinin takibe aldığı futbolcular şunlar:

Galatasaray'da Onyekuru yerine 9 aday

AWER MABİL (MİDTJYLLAND)
Danimarka ekibi Midtjylland'da görev yapan Awer Mabil potansiyeli ile Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarına girmiş bir isim. 23 yaşındaki kanat oyuncusu ağırlıklı olarak sağda oynuyor.

Galatasaray'da Onyekuru yerine 9 aday

Piyasa değeri: 1,5 milyon euro
Yaş: 23
Sözleşme bitiş tarihi: 2020

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