Galatasaray'da Onyekuru yerine 9 aday

Bu sezon attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak sezonun sona ermesi ile birlikte sözleşmesi de biten Henry Onyekuru'nun boşluğunu doldurmak için harekete geçen sarı kırmızılı ekip, Nijeryalı futbolcunun yerine tam 9 ismi takibe aldı. Scout ekibinin raporu doğrultusunda çalışmalar başlarken son kararı Fatih Terim'in vereceği öğrenildi.

02.06.2019 16:45 - Son Güncelleme: 02.06.2019 16:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





