Fenerbahçeli Alper Potuk ile sevgilisi Tuvana Türkay ortalığı birbirine kattı 'Uçaktan in...'

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Tuvana Türkay bu paylaşımıyla mağdur olduğunu iddia ederken THY'den gelen şu açıklama gerçekleri ortaya çıkardı:

"01.06.2019 Tarihli TK2572 istanbul - Dalaman seferinde Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Alper Potuk 00.45 seferine boarding tamamlandıktan sonra 00.41 de müracaat etmiştir. Geç müracaat bilgisi verdiğimiz Alper Bey uçak içerisinde beraberinde seyahat eden yolcumuz Tuvana Turkay Hanımı arayarak 'beni uçağa almıyorlar. Uçaktan in, rötara girsin.' demesinden sonra Tuvana Hanım uçaktan inmiş daha sonrasında sosyal medyadan Türk Hava Yolları adına sefer ile ilgili paylaşımlarda bulunmuştur.