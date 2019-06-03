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Fenerbahçeli Alper Potuk ile sevgilisi Tuvana Türkay ortalığı birbirine kattı 'Uçaktan in...'

Aşkları bir dargın bir barışık süren Fenerbahçeli Alper Potuk ile oyuncu Tuvana Türkay, havalimanını birbirine kattı. Birlikte tatile gidecek olan çift, Alper Potuk'un uçağa geç kalması üzerine ortalığı karıştırdı. İşte Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile sevgilisi Tuvana Türkay'ın havalimanı skandalı...

03.06.2019 10:46 - Son Güncelleme: 03.06.2019 11:04
Fenerbahçeli Alper Potuk ile sevgilisi Tuvana Türkay ortalığı birbirine kattı 'Uçaktan in...'

Aşkları bir dargın bir barışık süren Tuvan Türkay ile Alper Potuk ortalığı birbirine kattı.

Fenerbahçeli Alper Potuk ile sevgilisi Tuvana Türkay ortalığı birbirine kattı 'Uçaktan in...'

Oyuncu Tuvana Türkay ile 3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Fenerbahçeli topçu Alper Potuk önceki gece THY ile İstanbul'dan Dalaman'a gideceklerdi.

Fenerbahçeli Alper Potuk ile sevgilisi Tuvana Türkay ortalığı birbirine kattı 'Uçaktan in...'

Posta'nın haberine göre; İstanbul Havalimanı'na erken gelen Tuvana Türkay uçağa yalnız bindi. Sevgilisi gecikince uçaktan çıktı. Ardından Instagram'da THY'ye ateş püskürdü.

Fenerbahçeli Alper Potuk ile sevgilisi Tuvana Türkay ortalığı birbirine kattı 'Uçaktan in...'

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Yaptığı paylaşımda "Rezilsin THY. Uçak hala körükten ayrılmamışken kapıdaki yolcuyu almamak, yakını burada beklerken. Ben uçaktan ayrılıyorum ama siz yolcuyu almıyorsunuz" yazdı.

Fenerbahçeli Alper Potuk ile sevgilisi Tuvana Türkay ortalığı birbirine kattı 'Uçaktan in...'

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Tuvana Türkay bu paylaşımıyla mağdur olduğunu iddia ederken THY'den gelen şu açıklama gerçekleri ortaya çıkardı:

"01.06.2019 Tarihli TK2572 istanbul - Dalaman seferinde Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Alper Potuk 00.45 seferine boarding tamamlandıktan sonra 00.41 de müracaat etmiştir. Geç müracaat bilgisi verdiğimiz Alper Bey uçak içerisinde beraberinde seyahat eden yolcumuz Tuvana Turkay Hanımı arayarak 'beni uçağa almıyorlar. Uçaktan in, rötara girsin.' demesinden sonra Tuvana Hanım uçaktan inmiş daha sonrasında sosyal medyadan Türk Hava Yolları adına sefer ile ilgili paylaşımlarda bulunmuştur.

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