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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye İngiltere Premier Ligi’nden yıldız bir golcü! Yeni santrforun Christian Benteke mi?

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye İngiltere Premier Ligi’nden yıldız bir golcü! Yeni santrforun Christian Benteke mi?

Fenerbahçe Yönetimi, yıllardır yüzünü güldüremediği taraftarına yeni yılda sürpriz bir hediye vermek için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler'de başkan Ali Koç'un İngiltere Premier Ligi'nden yıldız bir golcüyle el sıkıştığı iddia edildi.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
31.12.2021 12:34 - Son Güncelleme: 31.12.2021 12:34
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’ye İngiltere Premier Ligi’nden yıldız bir golcü! Yeni santrforun Christian Benteke mi?

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe'ye kazandırmak istediği yıldız golcünün Crystal Palace forması giyen Christian Benteke olduğu iddia edildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’ye İngiltere Premier Ligi’nden yıldız bir golcü! Yeni santrforun Christian Benteke mi?

31 yaşındaki Belçikalı santrforun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’ye İngiltere Premier Ligi’nden yıldız bir golcü! Yeni santrforun Christian Benteke mi?

Benteke, 2016 yılından beri Crystal Palace forması giyiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’ye İngiltere Premier Ligi’nden yıldız bir golcü! Yeni santrforun Christian Benteke mi?

Standart Liege, Aston Villa ve Liverpool gibi dev takımların da formasını giyen yıldız golcü için Crystal Palace 2016 yılında tam 31 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’ye İngiltere Premier Ligi’nden yıldız bir golcü! Yeni santrforun Christian Benteke mi?

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Belçikalı golcü, 43 kez milli takım forması giydi ve 17 kez fileleri havalandırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’ye İngiltere Premier Ligi’nden yıldız bir golcü! Yeni santrforun Christian Benteke mi?

Bu sezon 19 karşılaşmada 4 gol atan Benteke güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’ye İngiltere Premier Ligi’nden yıldız bir golcü! Yeni santrforun Christian Benteke mi?

Kariyerinde 444 karşılaşmaya çıkan Benteke'nin 144 golü ve 56 asisti bulunuyor.

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