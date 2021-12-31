Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye İngiltere Premier Ligi’nden yıldız bir golcü! Yeni santrforun Christian Benteke mi?
Fenerbahçe Yönetimi, yıllardır yüzünü güldüremediği taraftarına yeni yılda sürpriz bir hediye vermek için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler'de başkan Ali Koç'un İngiltere Premier Ligi'nden yıldız bir golcüyle el sıkıştığı iddia edildi.
31.12.2021 12:34
- Son Güncelleme: 31.12.2021 12:34
Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe'ye kazandırmak istediği yıldız golcünün Crystal Palace forması giyen Christian Benteke olduğu iddia edildi.