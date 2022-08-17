Kopenhag-Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı sözler! Usta isim turun şifresini verdi
Son dakika Trabzonspor haberleri | Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak turu Trabzon'a bıraktı. Spor yazarları karşılaşmanın ardından maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
YUNUS EMRE SEL - BU BİR TESTTİ
Kopenhag'da ilk yarı, ev sahibi takımın hayal ettiğine yakın bir tempoda ve senaryoda seyretti. Dirençli ve hızlı ön alan presiyle Trabzonspor'un dengesini bozup kazandıkları topları direkt paslarla değerlendirerek kaleye gitmeye çalıştılar, savunmada da pas oyunu illüzyonunun serabında eriyen Trabzonspor'u kendi yarı sahalarında iyi kapanarak durdurmaya çalıştılar ki onların eforundan ziyade Trabzonspor'un anlayış tercihi işe yaradı.
Halbuki Trabzonspor, daha dinamik bir ön alanla sahaya çıkmış olsaydı, ön alanda rakibinin yaptığı gibi daha hareketli bir baskıyla karşılık verebilseydi, savunma bu anlarda alan daraltabilseydi sonradan elde ettiği pozisyonlarda ihtiyaç duyduğu özgüveni bu sayede kazanacaktı.
Açıkçası ilk yarıda yapılsa bile kimsenin şaşırmayacağı değişikliklerden sadece biri yapıldı. Bu durum şaşırtıcıydı, zira Trabzonspor orta sahasında oyunun ritmine ve akışına dokunabilecek bir oyuncu ihtiyacı belirgindi. Derken, Kopenhag'ın ikinci golü geldi.
Rakip ceza sahasının solundan taç atışı kazanan Trabzonspor, oyunu 5 saniyede Uğurcan'a kadar yığmış, birkaç saniye içinde önce taç, devamında korner kazanan Kopenhag ikinci golü bulmuştu. Trabzonspor'un tempo yapan takımlar karşısındaki zaafları zaman zaman kendini göstermişti aslında...
Bardhi ve özellikle Bartra'nın girmesiyle oyun Trabzonspor'un oynaması gereken oyuna döndü. Özellikle Bartra, Edgar'ın boşluğunu fazlasıyla dolduran liderliğiyle daha verimli top kullanmaya başladı.