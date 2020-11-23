Haberler
Galeri
Spor
Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius hem işte hem aşkta kaybetti, dibe vurdu! Büyük aşkı Sophia...
Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius hem işte hem aşkta kaybetti, dibe vurdu! Büyük aşkı Sophia...
Liverpool'da Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle ağır şekilde eleştirildikten sonra Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye'de de aradığını bulamayan Loris Karius için işler iyi gitmemeye devam ediyor. Ülkesi takımlarından Union Berlin' transfer olan Loris Karius burada da dikiş tutturamadı. Öte yandan Karius için aşk hayatında da işler pek iyi gitmiyor gibi...
23.11.2020 14:17
- Son Güncelleme: 23.11.2020 14:17
Beşiktaş ile hayal kırıklığı şeklinde geçen Türkiye kariyerinin ardından ikinci bir şans için Almanya'ya giden Loris Karius, burada büyük bir şok yaşadı.
İŞLER İYİ GİTMİYOR
Liverpool'da Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle ağır şekilde eleştirildikten sonra Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye'de de aradığını bulamayan Loris Karius için işler iyi gitmemeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonun sonlarında Beşiktaş ile olan sözleşmesini fesh eden Karius, sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer olmuştu.
HAYAL KIRIKLIĞI...
Almanya'da kendisini bulmayı arayan Karius, Bundesliga'da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.
HENÜZ HİÇ OYNAYAMADI
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'a transfer olan Loris Karius, bu sezon ligde henüz forma şansı bulamadı.