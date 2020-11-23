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Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius hem işte hem aşkta kaybetti, dibe vurdu! Büyük aşkı Sophia...

Liverpool'da Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle ağır şekilde eleştirildikten sonra Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye'de de aradığını bulamayan Loris Karius için işler iyi gitmemeye devam ediyor. Ülkesi takımlarından Union Berlin' transfer olan Loris Karius burada da dikiş tutturamadı. Öte yandan Karius için aşk hayatında da işler pek iyi gitmiyor gibi...

23.11.2020 14:17 - Son Güncelleme: 23.11.2020 14:17
Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius hem işte hem aşkta kaybetti, dibe vurdu! Büyük aşkı Sophia...

Beşiktaş ile hayal kırıklığı şeklinde geçen Türkiye kariyerinin ardından ikinci bir şans için Almanya'ya giden Loris Karius, burada büyük bir şok yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius hem işte hem aşkta kaybetti, dibe vurdu! Büyük aşkı Sophia...

İŞLER İYİ GİTMİYOR
Liverpool'da Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle ağır şekilde eleştirildikten sonra Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye'de de aradığını bulamayan Loris Karius için işler iyi gitmemeye devam ediyor.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius hem işte hem aşkta kaybetti, dibe vurdu! Büyük aşkı Sophia...

Geçtiğimiz sezonun sonlarında Beşiktaş ile olan sözleşmesini fesh eden Karius, sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer olmuştu.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius hem işte hem aşkta kaybetti, dibe vurdu! Büyük aşkı Sophia...

HAYAL KIRIKLIĞI...
Almanya'da kendisini bulmayı arayan Karius, Bundesliga'da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius hem işte hem aşkta kaybetti, dibe vurdu! Büyük aşkı Sophia...

HENÜZ HİÇ OYNAYAMADI
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'a transfer olan Loris Karius, bu sezon ligde henüz forma şansı bulamadı.

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