Haberler Galeri Spor Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius hem işte hem aşkta kaybetti, dibe vurdu! Büyük aşkı Sophia...

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius hem işte hem aşkta kaybetti, dibe vurdu! Büyük aşkı Sophia...

Liverpool'da Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle ağır şekilde eleştirildikten sonra Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye'de de aradığını bulamayan Loris Karius için işler iyi gitmemeye devam ediyor. Ülkesi takımlarından Union Berlin' transfer olan Loris Karius burada da dikiş tutturamadı. Öte yandan Karius için aşk hayatında da işler pek iyi gitmiyor gibi...

23.11.2020 14:17 - Son Güncelleme: 23.11.2020 14:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





