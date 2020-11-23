Fransa'da dün akşam Yusuf Yazıcı resitali vardı! Lille forması giyen Yusuf Yazıcı 2 gol, 1 asist: Tokatçı Yusuf
Fransa'da dün akşam Yusuf Yazıcı şov vardı... Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille evinde Lorient ile karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maça Yusuf Yazıcı damga vurdu ve Lille karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Gece 2 gol ve 1 asiste imzasını atan Yusuf Yazıcı şu ana kadar forma giydiği 13 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı. Yusuf Yazıcı kariyerinde skora en fazla katkı yaptığı 2017-2018 sezonunda Trabzonspor formasıyla 10 gol 5 asist yapmıştı. Fransız basını, 2 gol 1 asistle oynayan ve alınan galibiyette önemli pay sahibi olan 23 yaşındaki futbolcuya övgüler yağdırdı. Öte yandan Burak Yılmaz sarı kart cezası, Zeki Çelik'in de sakatlığı nedeniyle oynayamadı.
23.11.2020 11:03
- Son Güncelleme: 23.11.2020 11:03
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