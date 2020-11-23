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Fransa'da dün akşam Yusuf Yazıcı resitali vardı! Lille forması giyen Yusuf Yazıcı 2 gol, 1 asist: Tokatçı Yusuf

Fransa'da dün akşam Yusuf Yazıcı şov vardı... Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille evinde Lorient ile karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maça Yusuf Yazıcı damga vurdu ve Lille karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Gece 2 gol ve 1 asiste imzasını atan Yusuf Yazıcı şu ana kadar forma giydiği 13 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı. Yusuf Yazıcı kariyerinde skora en fazla katkı yaptığı 2017-2018 sezonunda Trabzonspor formasıyla 10 gol 5 asist yapmıştı. Fransız basını, 2 gol 1 asistle oynayan ve alınan galibiyette önemli pay sahibi olan 23 yaşındaki futbolcuya övgüler yağdırdı. Öte yandan Burak Yılmaz sarı kart cezası, Zeki Çelik'in de sakatlığı nedeniyle oynayamadı.

23.11.2020 11:03 - Son Güncelleme: 23.11.2020 11:03
Fransa'da dün akşam Yusuf Yazıcı resitali vardı! Lille forması giyen Yusuf Yazıcı 2 gol, 1 asist: Tokatçı Yusuf

Fransa Ligue 1'de 11. hafta mücadelesinde Lille ile Lorient karşı karşıya geldi. Stade Pierre-Mauro'da oynanan müsabakada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-0 gibi farklı bir skorla Lille oldu.

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Fransa'da dün akşam Yusuf Yazıcı resitali vardı! Lille forması giyen Yusuf Yazıcı 2 gol, 1 asist: Tokatçı Yusuf

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. ve 51. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 57. dakikada Luiz de Araujo ve 89. dakikada Jonathan Christian David kaydetti.

Fransa'da dün akşam Yusuf Yazıcı resitali vardı! Lille forması giyen Yusuf Yazıcı 2 gol, 1 asist: Tokatçı Yusuf

ASİST DE YAPTI
Lille'de Yusuf Yazıcı, Lorient ağlarına gönderdiği 2 golün yanı sıra kronometreler 57'yi gösterdiğinde skoru 3-0'a getiren Luiz de Araujo'nun golünün de asistini yaptı.

Fransa'da dün akşam Yusuf Yazıcı resitali vardı! Lille forması giyen Yusuf Yazıcı 2 gol, 1 asist: Tokatçı Yusuf

YİNE TARİHE GEÇTİ
Son olarak Avrupa Ligi'nde Milan karşısında yaptığı hat-trick ile kırılmayan rekor ve yaşanmadık ilk bırakmayan Yusuf Yazıcı, Lorient karşısında da tarihe geçmeyi başardı.

Fransa'da dün akşam Yusuf Yazıcı resitali vardı! Lille forması giyen Yusuf Yazıcı 2 gol, 1 asist: Tokatçı Yusuf

SEZONA DAMGA VURUYOR
Milli futbolcumuz, Lille formasıyla ilk 11 başladığı son beş resmi maçta 10 gole doğrudan katkı sağladı. Yusuf Yazıcı, bu müsabakalara 8 gol ve 2 asist sığdırdı.

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