Fenerbahçe kritik virajda! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 11'leri...

7 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında yer alan Caner Erkin, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bu akşam da sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Konuk ekipte de önemli eksikler var. Teknik direktör Ricardo Sa Pinto cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacak. Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakat. 3 oyuncu ise Kovid-19 karantinasında bulunuyor. Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.