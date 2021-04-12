Fenerbahçe kritik virajda! İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 11'leri...
Süper Lig'in 34. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Yeni Malatyaspor maçı sonrası hata istemediği, Galatasaray'ın da puan kaybettiği haftada kazanarak farkı açmayı planladığı öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun kritik virajda sahaya süreceği ilk 11 de belli oldu. İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren sarı-lacivertliler, sahasında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil forma giyemeyecek. Nazım Sangare'nin durumu ise belirsiz.
7 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında yer alan Caner Erkin, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bu akşam da sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Konuk ekipte de önemli eksikler var. Teknik direktör Ricardo Sa Pinto cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacak. Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakat. 3 oyuncu ise Kovid-19 karantinasında bulunuyor. Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.