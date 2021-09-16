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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Messi'yi yerden yere vurdular: Bir rüya adeta kabusa dönüştü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında ilk hafta maçları oynandı. A Grubu'nda Club Brugge ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. PSG, 15. dakikada Ander Herrera'nın golüyle 1-0 öne geçse de Club Brugge, 27. dakikada Hans Vanaken ile rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi. Messi Club Brugge maçındaki etkisiz oyunuyla Fransız taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. İspanyol basını olmak üzere İngiliz ve Fransız basını Messi'yi ilk maçında eleştiri yağmuruna tuttu.

16.09.2021 12:22 - Son Güncelleme: 16.09.2021 12:22
Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Messi’yi yerden yere vurdular: Bir rüya adeta kabusa dönüştü

Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye transfer olan Messi dün akşam yeni takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahne aldı. İspanyol, İngiliz ve Fransız basını Messi'nin dün akşamki performansını adeta yerden yere vurdu.


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Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Messi’yi yerden yere vurdular: Bir rüya adeta kabusa dönüştü

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda turnuvanın favorisi olarak gösterilen yıldızlar topluluğu PSG, Belçika'da Club Brugge'a konuk oldu.Jan Breydel Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Messi’yi yerden yere vurdular: Bir rüya adeta kabusa dönüştü

Paris Saint Germain, 15. dakikada Ander Herrera'nın golüyle öne geçerken, ev sahibinde Hans Vanaken 27. dakikada bu gole yanıt verdi. PSG'de hücüm hattı Neymar, Messi ve Mbappe'den oluşurken, Arjantinli yıldız Messi, PSG'de ilk Devler Ligi maçına çıktı.


Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Messi’yi yerden yere vurdular: Bir rüya adeta kabusa dönüştü

Alınan bu sonucun ardından her iki takım da 1 puana ulaştı. Bir sonraki mücadelede Brugge, RB Leipzig deplasmanına gidecek. PSG ise Manchester City'i konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Messi’yi yerden yere vurdular: Bir rüya adeta kabusa dönüştü


Hürriyet'in haberine göre; PSG'nin tüm dünyada yankı uyandıran transferi Lionel Messi, yeni takımıyla ilk kez Şampiyonlar ligi'nde forma giyerken başta İspanyol basını olmak üzere İngiliz ve Fransız basını Messi'yi ilk maçında eleştiri yağmuruna tuttu.

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