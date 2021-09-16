Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Messi'yi yerden yere vurdular: Bir rüya adeta kabusa dönüştü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında ilk hafta maçları oynandı. A Grubu'nda Club Brugge ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. PSG, 15. dakikada Ander Herrera'nın golüyle 1-0 öne geçse de Club Brugge, 27. dakikada Hans Vanaken ile rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi. Messi Club Brugge maçındaki etkisiz oyunuyla Fransız taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. İspanyol basını olmak üzere İngiliz ve Fransız basını Messi'yi ilk maçında eleştiri yağmuruna tuttu.
16.09.2021 12:22
- Son Güncelleme: 16.09.2021 12:22