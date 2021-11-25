Şampiyonlar Ligi'nde süper maç! Neymar, Messi, Mbappe yetmedi: Manchester City - PSG'yi yıktı geçti
Son dakika spor haberleri... Şampiyonlar ligi yine dev bir maça sahne oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında İngiliz ekibi Manchester City, Neymar, Messi ve Mbappe gibi dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran Paris-Saint Germain'i (PSG) 2-1 mağlup ederek grup liderliğini garantiledi.
25.11.2021 01:44
- Son Güncelleme: 25.11.2021 01:45
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında İngiliz ekibi Manchester City, Paris-Saint Germain'i 2-1 mağlup ederek grup liderliğini garantiledi.
YILDIZLAR YETMEDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Manchester City, Messi'li, Neymarlı Fransız devi Paris Saint Germain'i konuk etti.
Alınan bu sonucun ardından Manchester City puanını 12 yaparken grup liderliğini de garantiledi. Paris Saint Germain ise 8 puanla ikinci sırada kaldı.