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Şampiyonlar Ligi'nde süper maç! Neymar, Messi, Mbappe yetmedi: Manchester City - PSG'yi yıktı geçti

Son dakika spor haberleri... Şampiyonlar ligi yine dev bir maça sahne oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında İngiliz ekibi Manchester City, Neymar, Messi ve Mbappe gibi dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran Paris-Saint Germain'i (PSG) 2-1 mağlup ederek grup liderliğini garantiledi.

25.11.2021 01:44 - Son Güncelleme: 25.11.2021 01:45
Şampiyonlar Ligi’nde süper maç! Neymar, Messi, Mbappe yetmedi: Manchester City - PSG’yi yıktı geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında İngiliz ekibi Manchester City, Paris-Saint Germain'i 2-1 mağlup ederek grup liderliğini garantiledi.

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Şampiyonlar Ligi’nde süper maç! Neymar, Messi, Mbappe yetmedi: Manchester City - PSG’yi yıktı geçti

YILDIZLAR YETMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Manchester City, Messi'li, Neymarlı Fransız devi Paris Saint Germain'i konuk etti.

Şampiyonlar Ligi’nde süper maç! Neymar, Messi, Mbappe yetmedi: Manchester City - PSG’yi yıktı geçti

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele oldukça tempolu başlarken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda PSG, 50. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçerken, City, 63. dakikada Raheem Sterling eşitliği yakaladı.

Şampiyonlar Ligi’nde süper maç! Neymar, Messi, Mbappe yetmedi: Manchester City - PSG’yi yıktı geçti

76. dakikada Gabriel Jesus, attığı golle İngiliz ekibine galibiyeti getiren isim oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde süper maç! Neymar, Messi, Mbappe yetmedi: Manchester City - PSG’yi yıktı geçti

Alınan bu sonucun ardından Manchester City puanını 12 yaparken grup liderliğini de garantiledi. Paris Saint Germain ise 8 puanla ikinci sırada kaldı.

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