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Haberler Spor Beşiktaş'a Mert Günok şoku! Sol diz çapraz bağı koptu, sezonu kapattı

Beşiktaş'a Mert Günok şoku! Sol diz çapraz bağı koptu, sezonu kapattı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0'lık skorla boyun eğdi. Karşılaşmanın son dakikalarında Mert Günok topsuz alanda yerde kaldı. Sol diz çapraz bağı kopan Mert Günok'un sezonu kapattığı öğrenildi. Tecrübeli file bekçisi, geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine girecek.

27.11.2021 23:18 - Son Güncelleme: 27.11.2021 23:26
Beşiktaş’a Mert Günok şoku! Sol diz çapraz bağı koptu, sezonu kapattı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.

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Beşiktaş’a Mert Günok şoku! Sol diz çapraz bağı koptu, sezonu kapattı

Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli file bekçisi Mert Günok, konuk ekibin 4'üncü golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kaldı.

Beşiktaş’a Mert Günok şoku! Sol diz çapraz bağı koptu, sezonu kapattı

Mert Günok'un yerde kalmasının ardından Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

Beşiktaş’a Mert Günok şoku! Sol diz çapraz bağı koptu, sezonu kapattı

Dizi döndüğü öğrenilen Mert Günok, pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti.

Beşiktaş’a Mert Günok şoku! Sol diz çapraz bağı koptu, sezonu kapattı

Mert Günok ilk müdahalelerin ardından stattan ambulansla ayrılmak zorunda kaldı. Mert'in tedavisi hastanede devam edecek.

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