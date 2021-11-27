Beşiktaş'a Mert Günok şoku! Sol diz çapraz bağı koptu, sezonu kapattı
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0'lık skorla boyun eğdi. Karşılaşmanın son dakikalarında Mert Günok topsuz alanda yerde kaldı. Sol diz çapraz bağı kopan Mert Günok'un sezonu kapattığı öğrenildi. Tecrübeli file bekçisi, geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine girecek.
27.11.2021 23:18
- Son Güncelleme: 27.11.2021 23:26
Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli file bekçisi Mert Günok, konuk ekibin 4'üncü golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kaldı.
Dizi döndüğü öğrenilen Mert Günok, pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti.
Mert Günok ilk müdahalelerin ardından stattan ambulansla ayrılmak zorunda kaldı. Mert'in tedavisi hastanede devam edecek.