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Haberler Spor Çarşı karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a tepki: "Sergen buraya, hesap ver taraftara"

Çarşı karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a tepki: "Sergen buraya, hesap ver taraftara"

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Beşiktaş taraftarları, 4-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan GZT Giresunspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, "Sergen buraya, hesap ver taraftara" şeklinde uzun süre tezahüratta bulundu. İşte maçtan detaylar...

27.11.2021 21:58 - Son Güncelleme: 27.11.2021 22:22
Çarşı karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın’a tepki: Sergen buraya, hesap ver taraftara

Son dakilka spor haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş şok bir mağlubiyet yalşadı.

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Çarşı karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın’a tepki: Sergen buraya, hesap ver taraftara

Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.

Çarşı karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın’a tepki: Sergen buraya, hesap ver taraftara

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Giresunspor maçının ardından Beşiktaş taraftarları bu karşılaşmaya kadar destek oldukları teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.

Çarşı karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın’a tepki: Sergen buraya, hesap ver taraftara

Beşiktaş taraftarları karşılaşmanın ardından tecrübeli teknik adama "Sergen buraya, hesap ver taraftara", "Sergen takımı buraya getir" ve "Sergen gelecek, hesap verecek" şeklinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Çarşı karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın’a tepki: Sergen buraya, hesap ver taraftara

Stadyum ışıklarının bir kısmı kapanırken, Beşiktaş taraftarları "Çıkmıyoruz" yönünde tempo tuttu. Tecrübeli teknik adam, taraftan gelen bu tepkiye kayıtsız kalarak yeşil zemine geri dönmedi.

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