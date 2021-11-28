Dünya 48. dakikada biten bu maçı konuşuyor! 9 kişi çıktılar 6 kişi tamamladılar: Belenenses - Benfica maçından kareler
Portekiz liginin 12. haftasında Belenenses sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. 14 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıkan ev sahibi ekip sahaya 9 kişi çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Benfica'nın 7-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı sahaya 7 kişi ile çıkan Belenses'te 48. dakikada Grimaldo'nun sakatlanınca hakem Manuel Mota karşılaşmayı bitirdi. İşte dünyanın spor gündemine damga vuran o maçtan kareler...
28.11.2021 05:33
- Son Güncelleme: 28.11.2021 05:42
Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Belenenses-Benfica maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle 48 dakika oynanabildi.
SAHAYA 9 KİŞİ ÇIKTILAR
Takımdaki Kovid-19 vakaları sebebiyle Benfica karşısına sahaya 9 futbolcuyla çıkan Belenenses, ikinci yarıya 7 oyuncuyla başladı.
6 KİŞİ KALINCA HAKEM SON DÜDÜĞÜ ÇALDI
Ev sahibi ekip, 48. dakikada Alejandro Grimaldo'nun sakatlanmasıyla 6 kişi kalınca, hakem Manuel Mota karşılaşmayı bitirdi.