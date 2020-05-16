Kovid-19'un gölgesinde sosyal mesafeli Bundesliga başladı: Haftanın açılışı Haaland'dan.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, 16.30 maçlarıyla start aldı.Futbolcular, hakemler ve teknik direktörler hariç statta bulunan herkes maske taktı ve müsabaka öncesi toplar dezenfekte edildi -Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 yendi
16.05.2020 18:25
- Son Güncelleme: 16.05.2020 19:03
Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerini gevşetmeye başlayan Alman hükümeti ve yerel yönetimleri, Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla yaklaşık 2 hafta önce 1. ve 2. futbol liglerinin yeniden başlayabileceğine karar verdi.
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