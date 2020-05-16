RAMAZAN İMSAKİYE
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Kovid-19'un gölgesinde sosyal mesafeli Bundesliga başladı: Haftanın açılışı Haaland'dan.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, 16.30 maçlarıyla start aldı.Futbolcular, hakemler ve teknik direktörler hariç statta bulunan herkes maske taktı ve müsabaka öncesi toplar dezenfekte edildi -Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 yendi

16.05.2020 18:25 - Son Güncelleme: 16.05.2020 19:03
Kovid-19'un gölgesinde sosyal mesafeli Bundesliga başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) maçlar kaldığı yerden devam etti.

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Kovid-19'un gölgesinde sosyal mesafeli Bundesliga başladı

Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerini gevşetmeye başlayan Alman hükümeti ve yerel yönetimleri, Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla yaklaşık 2 hafta önce 1. ve 2. futbol liglerinin yeniden başlayabileceğine karar verdi.

Kovid-19'un gölgesinde sosyal mesafeli Bundesliga başladı

Kovid-19 önlemlerinden sonra Avrupa'da başlayacak ilk lig olması sebebiyle dünyanın dikkatle izlediği Bundesliga, 26. haftadaki maçlarla ve DFL'in tasarısındaki sıkı tedbirlere uyularak "seyircisiz" oynandı.

Kovid-19'un gölgesinde sosyal mesafeli Bundesliga başladı

Sahada mücadele eden futbolcular, hakemler ve teknik direktörler haricinde statta bulunan herkes "maske" taktı, müsabaka öncesi toplar dezenfekte edildi.

Kovid-19'un gölgesinde sosyal mesafeli Bundesliga başladı

Yedek kulübelerinde sosyal mesafe kuralı uygulandı. Bazı maçlarda kulübede yeterli yer olmadığı için yedek oyuncular kulübenin arkasında veya tribünde oturdu.

Futbolcular ise gol sevincini birbirlerine sarılmadan yaşamaya çalıştı.

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