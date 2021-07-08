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Vitor Pereira istedi! Fenerbahçe yönetimi harekete geçti

Yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta sahaya takviye isteyen Portekizli hoca Krasnodar'da forma giyen Tonny Vilhena'nın adını verdi. Yönetim bu gelişme sonrası oyuncunun kulübüyle temas kurdu.

08.07.2021 10:27 - Son Güncelleme: 08.07.2021 10:27
Vitor Pereira istedi! Fenerbahçe yönetimi harekete geçti

Gelecek sezonun planlaması konusunda somut adımlar atan Fenerbahçe, transfer anlamında da çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vitor Pereira istedi! Fenerbahçe yönetimi harekete geçti

Ozan Tufan'ın takımdan ayrılma ihtimalini düşünen Sarı-Lacivertliler, bu bölgeye en kötü ihtimalle bir takviye yapmak istiyor.

Vitor Pereira istedi! Fenerbahçe yönetimi harekete geçti

Fanatik'in haberine göre Kanarya'nın yeni rotası Rusya olacak.

Vitor Pereira istedi! Fenerbahçe yönetimi harekete geçti

Sarı Lacivertliler'in yeni hocası Vitor Pereira, Krasnodar forması giyen Tonny Vilhena'yı istedi.

Vitor Pereira istedi! Fenerbahçe yönetimi harekete geçti

Bu gelişmelerin üzerine de Fenerbahçe Yönetimi, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Vitor Pereira istedi! Fenerbahçe yönetimi harekete geçti

ARKADAŞLARINA SÖYLEDİ
Gelen son bilgilere göre, Hollandalı futbolcunun Türk arkadaşlarına, Fenerbahçe ile görüştüğünü söylediği belirtildi.

Vitor Pereira istedi! Fenerbahçe yönetimi harekete geçti

Merkez orta saha pozisyonunda görev alan ve bu sezon 35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.