Vitor Pereira istedi! Fenerbahçe yönetimi harekete geçti
Yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta sahaya takviye isteyen Portekizli hoca Krasnodar'da forma giyen Tonny Vilhena'nın adını verdi. Yönetim bu gelişme sonrası oyuncunun kulübüyle temas kurdu.
08.07.2021 10:27
- Son Güncelleme: 08.07.2021 10:27
Gelecek sezonun planlaması konusunda somut adımlar atan Fenerbahçe, transfer anlamında da çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor.
Ozan Tufan'ın takımdan ayrılma ihtimalini düşünen Sarı-Lacivertliler, bu bölgeye en kötü ihtimalle bir takviye yapmak istiyor.
Fanatik'in haberine göre Kanarya'nın yeni rotası Rusya olacak.
Sarı Lacivertliler'in yeni hocası Vitor Pereira, Krasnodar forması giyen Tonny Vilhena'yı istedi.
Bu gelişmelerin üzerine de Fenerbahçe Yönetimi, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
ARKADAŞLARINA SÖYLEDİ
Gelen son bilgilere göre, Hollandalı futbolcunun Türk arkadaşlarına, Fenerbahçe ile görüştüğünü söylediği belirtildi.
Merkez orta saha pozisyonunda görev alan ve bu sezon 35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.