Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert uyarı! Erol Bulut'a tepki göstermişti...
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u deviren Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in oyundan çıkarken hocası Erol Bulut'a verdiği tepki galibiyetin önüne geçmişti. Devre arasında büyük umutlarla transfer edilen ancak henüz gol ya da asisti bulunmayan Özil'in gösterdiği tepki sonrası Fenerbahçe yönetimi tarafından uyarılacağı öğrenildi.
02.03.2021 09:34
- Son Güncelleme: 02.03.2021 09:34
Fenerbahçe'de, Trabzonspor deplasmanının üzücü tarafı Mesut Özil'in performansıydı. 66. dakikada Bulut tarafından oyundan alınan tecrübeli oyuncunun yanına giden hocasına tepki gösterdiği görüldü.
Sabah'ın haberine göre Mesut'un bu noktada bir uyarı alabileceği gelen bilgiler arasında. Yönetimin 32 yaşındaki futbolcuya, "Maçın heyecanıyla anlık tepkiler vermek kamuoyunda yanlış anlaşılabilir" diyeceği öğrenildi.
NE YAŞANMIŞTI?
F.Bahçe'nin yıldızı Mesut Özil, derbide kendinden beklenen performansı gösteremedi. 32 yaşındaki futbolcu, 66 dakika sahada kalırken ataklara ve savunmaya yardımda yetersiz kaldı.
Teknik direktör Erol Bulut da Mesut'u kenara çekip Samatta'yı sahaya sürdü. Ancak tecrübeli oyuncu tabelada numarasını görünce hayal kırıklığı yaşadı.
Sahadan çıkınca Erol Bulut'un yüzüne bakmayan Mesut, hocanın kendisini tebrik etmesini de soğuk bir şekilde geçiştirdi.