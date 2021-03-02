Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sert uyarı! Erol Bulut'a tepki göstermişti...

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u deviren Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in oyundan çıkarken hocası Erol Bulut'a verdiği tepki galibiyetin önüne geçmişti. Devre arasında büyük umutlarla transfer edilen ancak henüz gol ya da asisti bulunmayan Özil'in gösterdiği tepki sonrası Fenerbahçe yönetimi tarafından uyarılacağı öğrenildi.

02.03.2021 09:34 - Son Güncelleme: 02.03.2021 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





