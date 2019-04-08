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Fenerbahçeli Mehmet Ekici'den olay yaratan açıklama 'Asla Beşiktaş'ta oynamam'

Ankaragücü maçında karıştığı kavga ve sonrasında kırmızı kart görmesi ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Mehmet Ekici, Kadıköy'de oynanacak olan Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak. Gördüğü kırmızı kart ile son günlerde çok konuşulan Mehmet Ekici bir dönem Fenerbahçe-Beşiktaş-Trabzonspor arasında ciddi bir krize sebebiyet vermiş ve ardından 'Asla Beşiktaş'ta oynanamam' açıklamasını yapmıştı!

08.04.2019 17:16 - Son Güncelleme: 08.04.2019 17:19
Fenerbahçeli Mehmet Ekici'den olay yaratan açıklama 'Asla Beşiktaş'ta oynamam'

Türkiye günlerdir Ankaragücü-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Mehmet Ekici'yi konuşuyor.

Fenerbahçeli Mehmet Ekici'den olay yaratan açıklama 'Asla Beşiktaş'ta oynamam'

Ankara'da Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe'de maçın 87. dakikasında Hector Canteros ile tartışan Mehmet Ekici kırmızı kart görmüştü.

Fenerbahçeli Mehmet Ekici'den olay yaratan açıklama 'Asla Beşiktaş'ta oynamam'

GELİŞİ DE OLAYLI OLDU

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden takımını yalnız bırakacak olan Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gelişi oldukça ağrılı bir süreç olmuştu.

Mehmet Ekici önce Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Fakat bu sırada Beşiktaş, Mehmet Ekici'nin forma giydiği Trabzonspor kulübü ile çoktan anlaşmıştı.

Fenerbahçeli Mehmet Ekici'den olay yaratan açıklama 'Asla Beşiktaş'ta oynamam'

'ASLA BEŞİKTAŞ'A GİTMEYECEĞİM'

Bu transfer dedikodularının dolaştığı süreçtte Mehmet Ekici yaptığı açıklamada "Ben Fenerbahçe ile anlaşmama rağmen Trabzonspor'un anlaşmasının önemli olduğunu söyledim. Beşiktaş benim Fenerbahçe'ye transferimi bozmaya çalıştı. Benim rengim belli. Ne olursa olsun Trabzonspor oynatsa da oynatmasa da sezon sonunu bekleyeceğim ve Fenerbahçe'ye imza atacağım. Beşiktaş transferimi bozmaya çalıştığı için asla Beşiktaş'ta oynamayacağım." demişti.

Fenerbahçeli Mehmet Ekici'den olay yaratan açıklama 'Asla Beşiktaş'ta oynamam'

BİR AÇIKLAMA DA AZİZ YILDIRIM'DAN GELDİ

O dönem Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada Trabzonspor'a 2 milyon teklif ettiklerini ancak kulübün satmaya yanaşmadığını belirmişti.

Yine o dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörülük koltuğunda oturan Dick Advocaat, Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'de oynamak istediğini söylemişti.

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