Fenerbahçeli Mehmet Ekici'den olay yaratan açıklama 'Asla Beşiktaş'ta oynamam'

'ASLA BEŞİKTAŞ'A GİTMEYECEĞİM'

Bu transfer dedikodularının dolaştığı süreçtte Mehmet Ekici yaptığı açıklamada "Ben Fenerbahçe ile anlaşmama rağmen Trabzonspor'un anlaşmasının önemli olduğunu söyledim. Beşiktaş benim Fenerbahçe'ye transferimi bozmaya çalıştı. Benim rengim belli. Ne olursa olsun Trabzonspor oynatsa da oynatmasa da sezon sonunu bekleyeceğim ve Fenerbahçe'ye imza atacağım. Beşiktaş transferimi bozmaya çalıştığı için asla Beşiktaş'ta oynamayacağım." demişti.