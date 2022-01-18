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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... İşte hayalindeki oyuncu! Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent istediği orta sahayı tarif etti

Son dakika Galatasaray haberleri... İşte hayalindeki oyuncu! Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent istediği orta sahayı tarif etti

Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim'in görevinden olaylı bir şekilde ayrılmasının üzerinden henüz birkaç saat geçmişken İstanbul'a gelen ve Galatasaray'a imza atan Teknik Direktör Domenec Torrent, hayalindeki orta saha oyuncusunu tarif etti.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
18.01.2022 10:43 - Son Güncelleme: 18.01.2022 10:43
Son dakika Galatasaray haberleri... İşte hayalindeki oyuncu! Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Torrent istediği orta sahayı tarif etti

Orta sahaya lider özellikli bir futbolcu transferi isteyen Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in Manchester City'de birlikte çalıştığı Sarı-Kırmızılı takımın eski yıldızı Fernando Reges tarzında bir ismin takıma katılmasını istediği öğrenildi.

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Son dakika Galatasaray haberleri... İşte hayalindeki oyuncu! Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Torrent istediği orta sahayı tarif etti

Fatih Terim'in görevine son verilmesi sonrası teknik direktörlük için Domenec Torrent ile anlaşan ve İspanyol hoca ile çıktığı ilk maçta Hatayspor'a 4-2 yenilen Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda.

Son dakika Galatasaray haberleri... İşte hayalindeki oyuncu! Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Torrent istediği orta sahayı tarif etti

Öncelikle kaleye ve orta sahaya transfer isteyen yeni teknik direktör Torrent, orta alana yapılacak olan takviye için aradığı özellikleri Sarı-Kırmızılı yönetimle yaptığı toplantıda ifade etti.

Son dakika Galatasaray haberleri... İşte hayalindeki oyuncu! Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Torrent istediği orta sahayı tarif etti

İspanyol hocanın, Manchester City'de görev yaptığı dönemden öğrencisi olan ve 2017-2019 arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen Fernando Reges gibi orta alanda oyunu iki yönlü oynayabilen, geriden oyun kurma konusunda becerikli ve lider karakterli bir futbolcu istediği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri... İşte hayalindeki oyuncu! Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Torrent istediği orta sahayı tarif etti

Yöneticilerle yaptığı toplantıda Fernando tipinde bir oyuncu aradığını belirten Domenec'in orta saha transferine çok önem verdiği ve takımdaki mevcut futbolcuların topu oyuna sokma konusunda yeterli olmadığı yönünde görüş bildirdiği belirtiliyor.

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