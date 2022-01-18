Son dakika Galatasaray haberleri... İşte hayalindeki oyuncu! Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Torrent istediği orta sahayı tarif etti

İspanyol hocanın, Manchester City'de görev yaptığı dönemden öğrencisi olan ve 2017-2019 arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen Fernando Reges gibi orta alanda oyunu iki yönlü oynayabilen, geriden oyun kurma konusunda becerikli ve lider karakterli bir futbolcu istediği öğrenildi.