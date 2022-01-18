Son dakika Galatasaray haberleri... İşte hayalindeki oyuncu! Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent istediği orta sahayı tarif etti
Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim'in görevinden olaylı bir şekilde ayrılmasının üzerinden henüz birkaç saat geçmişken İstanbul'a gelen ve Galatasaray'a imza atan Teknik Direktör Domenec Torrent, hayalindeki orta saha oyuncusunu tarif etti.
18.01.2022 10:43
- Son Güncelleme: 18.01.2022 10:43
Orta sahaya lider özellikli bir futbolcu transferi isteyen Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in Manchester City'de birlikte çalıştığı Sarı-Kırmızılı takımın eski yıldızı Fernando Reges tarzında bir ismin takıma katılmasını istediği öğrenildi.
Fatih Terim'in görevine son verilmesi sonrası teknik direktörlük için Domenec Torrent ile anlaşan ve İspanyol hoca ile çıktığı ilk maçta Hatayspor'a 4-2 yenilen Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda.