Trabzon’da dev randevu! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

Trabzonspor cephesinde milli arada sakatların iyileşmesi moral oldu. Sadece Djaniny'den iyi haber gelmedi. Şehirde büyük bir heyecan var. Herkes ezeli rakip Galatasaray mücadelesinden galibiyet bekliyor. Galatasaray ise Trabzon deplasmanından kazanarak dönerek zirveden uzaklaşmamak istiyor.

İŞTE TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ



