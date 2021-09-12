Trabzon'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de milli ara sonrası nefesler tutuldu Trabzonspor - Galatasaray derbisi bekleniyor. Lige 3'te 3 ile başlayan Trabzonspor, kazanarak liderliğini sürdürmek isterken; Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip ise zirveyle arasındaki farkın açılmasını istemiyor. Kritik maç öncesi Trabzonspor ve Galatasaray'da eksikler hocaların canını sıkarken, her iki teknik adam da kafasındaki 11'leri netleştirdi. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
12.09.2021 09:55
- Son Güncelleme: 12.09.2021 09:55
Süper Lig'de kayıpsız devam etmek isteyen Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'ndan ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Sezona 3'te 3 ile start alan Trabzonspor puanını 12'ye yükseltmeyi hedefliyor. Aslan da 2-0'dan yakalanıp 2-2 biten Kasımpaşa mücadelesi sonrasında yeniden 3 puan istiyor.
Trabzonspor cephesinde milli arada sakatların iyileşmesi moral oldu. Sadece Djaniny'den iyi haber gelmedi. Şehirde büyük bir heyecan var. Herkes ezeli rakip Galatasaray mücadelesinden galibiyet bekliyor. Galatasaray ise Trabzon deplasmanından kazanarak dönerek zirveden uzaklaşmamak istiyor.
İŞTE TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ