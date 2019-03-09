Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok!
Spor Toto Süper Lig 25.hafta maçında Fenerbahçe ile Başakşehir bugün karşı karşıya gelecek. Başakşehir'in konuğu olacak Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. O isim kadro dışı bırakıldı. Öte yandan Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu için son kararını verdi.
09.03.2019 13:10
- Son Güncelleme: 09.03.2019 13:14
Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanadı.
KADRODAN ÇIKARILDI
Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Topal, yapılan son kontrollerinin ardından zorlu deplasman kadrosundan çıkarıldı.
Ligin 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan bu yana arka adalesinde çekme bulunan tecrübeli futbolcu, Başakşehir maçında zorunlu olarak takımını yalnız bırakacak.
ARDA VE EMRE İÇİN KARAR VERİLDİ
Başakşehir'in evinde konuk edeceği Fenerbahçe son hazırlıklarını yaptı ve bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak...
Teknik direktör Ersun Yanal kafasındaki ilk 11'i tamamladı. Diğer yandan şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Başakşehir'de ilk 11 tamam...