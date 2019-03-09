Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok!

Spor Toto Süper Lig 25.hafta maçında Fenerbahçe ile Başakşehir bugün karşı karşıya gelecek. Başakşehir'in konuğu olacak Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. O isim kadro dışı bırakıldı. Öte yandan Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu için son kararını verdi.

09.03.2019 13:10 - Son Güncelleme: 09.03.2019 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





