Berlusconi’den Galatasaray’ı üzen haber! Transfer çalımı

CİMBOM 750 BİN EURO ÖDÜYOR

Paris Saint Germain'den 6 milyon euro gelir elde eden Mauro Icardi'ye Galatasaray sadece 750 bin euro ödeme yapıyor. Sezon başında Galatasaray'a geldiğinde daha çok özel hayatıyla gündeme gelen golcü futbolcu, daha sonra performansıyla taraftarların gönlünü kazanmayı başardı.