Berlusconi'den Galatasaray'ı üzen haber! Transfer çalımı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, kadrodaki futbolculara da çeşitli kulüplerden teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen ve geleceği merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. İşte yaşanan gelişmeler ve tüm detaylar...
Sezon başında gerçekleştirdiği transferlerle Avrupa'yı sallayan Galatasaray'ın önemli hamlelerinden biri de Arjantinli golcü Mauro Icardi olmuştu. Tangocu, Cimbom'a düşük bir maliyetle geldi ve Sarı-Kırmızılılar futbolcudan önemli ölçüde verim aldı.
CİMBOM 750 BİN EURO ÖDÜYOR
Paris Saint Germain'den 6 milyon euro gelir elde eden Mauro Icardi'ye Galatasaray sadece 750 bin euro ödeme yapıyor. Sezon başında Galatasaray'a geldiğinde daha çok özel hayatıyla gündeme gelen golcü futbolcu, daha sonra performansıyla taraftarların gönlünü kazanmayı başardı.
24 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 22 maça çıkan ve 1648 dakika süre alan Mauro İcardi, 16 gol atarken 8 de asist yaptı. Toplam 24 gole etki eden yıldız oyuncu, Galatasaray taraftarlarını da coşturdu.
İTALYAN KULÜPLERİ PEŞİNDE
Galatasaray, menajerliğini Wanda Nara'nın yaptığı Icardi ile yola devam etmek istiyor. Fakat; Icardi'ye birçok kulüp ilgi gösteriyor. Nara, "İcardi'ye İtalya'dan Roma ve Milan kulüpleri ilgi gösteriyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
MONZA GÖZÜNE ICARDİ'Yİ KESTİRDİ
Mauro Icardi ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. İtalya Ligi ekiplerinden Monza'nın da sezon sonuna kadar Aslan ile sözleşmesi bulunan golcü futbolcuya yakından ilgi gösterdiği öne sürüldü.