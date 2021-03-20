Zirve yarışında dev derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmaya az bir süre kala takımlarına son taktiklerini veren Sergen Yalçın ve Erol Bulut ilk 11'lerini de büyük oranda belirledi. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...

20.03.2021 10:55 - Son Güncelleme: 20.03.2021 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





