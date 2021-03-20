Zirve yarışında dev derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmaya az bir süre kala takımlarına son taktiklerini veren Sergen Yalçın ve Erol Bulut ilk 11'lerini de büyük oranda belirledi. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...
Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi karşılaşmaya ilişkin detaylar netleşmeye başladı. 1 maç eksiğine rağmen 63 puanla ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, 58 puanla ligin üçüncü sırasında yer alan Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı lacivertli takım karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde zirve ile arasındaki puan farkını 2'ye indirme fırsatı yakalayacak. Beşiktaş'ın karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde ise Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 8'e yükselecek ve sarı lacivertli takımın şampiyonluk umutları azalacak.