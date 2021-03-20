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Zirve yarışında dev derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmaya az bir süre kala takımlarına son taktiklerini veren Sergen Yalçın ve Erol Bulut ilk 11'lerini de büyük oranda belirledi. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...

20.03.2021 10:55 - Son Güncelleme: 20.03.2021 10:56
Zirve yarışında dev derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi karşılaşmaya ilişkin detaylar netleşmeye başladı. 1 maç eksiğine rağmen 63 puanla ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, 58 puanla ligin üçüncü sırasında yer alan Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı lacivertli takım karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde zirve ile arasındaki puan farkını 2'ye indirme fırsatı yakalayacak. Beşiktaş'ın karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde ise Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 8'e yükselecek ve sarı lacivertli takımın şampiyonluk umutları azalacak.

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Zirve yarışında dev derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

SON MAÇLAR NE DURUMDA?
İki takım arasında oynanan son 5 maçta 2 kez beraberlik sağlanırken 1 maçı Fenerbahçe kazanmış 2 mücadele de Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona ermişti. İki takım arasındaki son maçı ise Beşiktaş deplasmanda 4-3 kazanmıştı.

Zirve yarışında dev derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

SAKAT VE CEZALI İSİMLER
Beşiktaş'ta Gökhan Töre dışında eksik oyuncu bulunmazken Fenerbahçe'de Perotti, Mesut Özil ve Sadık sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecekler.

Zirve yarışında dev derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, DERBİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren kritik müsabaka 21 Mart 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Zirve yarışında dev derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ