Galatasaray'dan transfer çıkarması! Sol bek için Patrick Van Aanholt ve Ezgjan Alioski gündemde

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Galatasaray, yeni sezon için kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, takımdan ayrılacakların yerine daha kaliteli futbolcular bakıyor. Deneyimli teknik adam, sol bek mevkisi için Patrick Van Aanholt ve Ezgjan Alioski isimlerini düşünüyor. İşte transfere dair tüm detaylar...

04.05.2021 17:37 - Son Güncelleme: 04.05.2021 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





