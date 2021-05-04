Galatasaray'dan transfer çıkarması! Sol bek için Patrick Van Aanholt ve Ezgjan Alioski gündemde
Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Galatasaray, yeni sezon için kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, takımdan ayrılacakların yerine daha kaliteli futbolcular bakıyor. Deneyimli teknik adam, sol bek mevkisi için Patrick Van Aanholt ve Ezgjan Alioski isimlerini düşünüyor. İşte transfere dair tüm detaylar...
04.05.2021 17:37
- Son Güncelleme: 04.05.2021 17:42
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Galatasaray, bitime 3 hafta kala umutlarını tüketmiş değil...
Ligin 40. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, tüm hesaplamalarını galibiyete göre yaptı.
Cimbom'da gözler derbiye çevrilmişken, sezonun bitmesine az bir süre kala transfer çalışmaları da sıklaştırıldı.
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde istediği oyuncuları alamayan Aslan, aynı hatayı yapmak istemiyor.
Belhanda'yla sözleşmesini fesheden G.Saray'da, 8 ismin sözleşmesi bitecek ve 4 futbolcunun da kiralık mukavelesi sona erecek.