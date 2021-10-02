Uğruna ’at gübresi’ yenen Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Manchester United’ın yıldızının filosu çene yoruyor

Her daim fit görüntüsünü koruyan Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşlarını da etkilediği ortaya çıkmıştı. Anlaşılan o ki sadece takım arkadaşlarını değil dünyada futbolla ilgili kim varsa herkesi etkiliyor. Birmingham City forveti Troy Deeney yaptığı açıklamada Ronaldo'nun ne denli etkileyici bir spor figürü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Deeney'in açıklaması şöyleydi: