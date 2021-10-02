Uğruna 'at gübresi' yenen Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Manchester United'ın yıldızının filosu çene yoruyor
Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Ronaldo'nun bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü malumunuz. O günden bu yana gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yaşanan akaryakıt krizinden nasibini aldığı haberleriyle gündeme gelen Ronaldo'nun 7 saat bekleyen aracının fiyatı görenin, duyanın çenesini yorduran cinsten.
02.10.2021 16:46
- Son Güncelleme: 02.10.2021 16:46
Ronaldo'nun eski takımına ve Premier Lig'e geri dönüşü dünya spor basınında geniş bir yankı uyandırırken, United taraftarları Ronaldo için metrelerce kuyruk oluşturmuştu. Taraftarların, 80 sterlin yani yaklaşık 924 liralık Ronaldo forması için oluşturdukları kuyruklar ise böyle yansımıştı kameralara.
Her daim fit görüntüsünü koruyan Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşlarını da etkilediği ortaya çıkmıştı. Anlaşılan o ki sadece takım arkadaşlarını değil dünyada futbolla ilgili kim varsa herkesi etkiliyor. Birmingham City forveti Troy Deeney yaptığı açıklamada Ronaldo'nun ne denli etkileyici bir spor figürü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Deeney'in açıklaması şöyleydi: