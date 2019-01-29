Dünyanın en iyisi öldüğü düşünülen Emiliano Sala'nın peşinde!
Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'nin rekor ücretle transfer ettiği Emiliano Sala'yı taşıyan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş ve bir daha haber alınamamıştı. Daha sonra Sala'dan umut kesilmiş ve aram çalışmaları sonlandırılmıştı. Ancak Emiliano Sala'yı sevenler, onu bulmakta ısrarcı...
29.01.2019 10:21
- Son Güncelleme: 29.01.2019 10:41
15 milyon sterline Premier Lig'deki takımına transfer olduğu Cardiff kendine gitmek için Fransa'nın Nantes kentinden kalkan tek pervaneli uçağı Manş denizinde kaybolan Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala'yı arama çalışmaları için, dünyanın en iyi gemi batığı avcısı göreve çağrıldı.
Arama çalışmalarına katılan 60 yaşındaki tecrübeli denizbilimci David Mearns, futbolcuyu çoklu deniz radarı ve son teknoloji denizaltı araçlarıyla arayacak.
Gemi, cuma günü uçağın kaybolduğu bölgeye ulaşacak.
HAYATINDAN UMUT KESİLMİŞTİ
Guernsey polisi, uçaktakilerin hayatta olma ihtimalinin çok düşük olduğu gerekçesiyle arama çalışmalarına son vermişti.
4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığını belirtilen polis, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiğini ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığını duyurmuştu.