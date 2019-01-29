Dünyanın en iyisi öldüğü düşünülen Emiliano Sala'nın peşinde!

Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'nin rekor ücretle transfer ettiği Emiliano Sala'yı taşıyan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş ve bir daha haber alınamamıştı. Daha sonra Sala'dan umut kesilmiş ve aram çalışmaları sonlandırılmıştı. Ancak Emiliano Sala'yı sevenler, onu bulmakta ısrarcı...

29.01.2019 10:21 - Son Güncelleme: 29.01.2019 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





