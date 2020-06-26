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Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e mi Galatasaray'a mı? Menajeri resmen açıkladı

Süper Lig'de sezonun kalan bölümündeki tüm maçları kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da yeni yılın planlamasını yapıyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın akıbeti merak konusu. Adı Galatasaray, Medipol Başakşehir ve pek çok Avrupa kulübüyle anılan Hasan Ali Kaldırım'ın, menajeri Mirsad Türkcan açıklamalarda bulundu.

26.06.2020 16:54 - Son Güncelleme: 26.06.2020 16:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





