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Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e mi Galatasaray'a mı? Menajeri resmen açıkladı

Süper Lig'de sezonun kalan bölümündeki tüm maçları kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da yeni yılın planlamasını yapıyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın akıbeti merak konusu. Adı Galatasaray, Medipol Başakşehir ve pek çok Avrupa kulübüyle anılan Hasan Ali Kaldırım'ın, menajeri Mirsad Türkcan açıklamalarda bulundu.

26.06.2020 16:54 - Son Güncelleme: 26.06.2020 16:54
Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e mi Galatasaray'a mı? Menajeri resmen açıkladı

Ligde son haftalara girilirken transfer gündemi de iyiden iyiye ısınmaya başladı. Özellikle ligin dev ekiplerinden olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sıklaştırdı.

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Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e mi Galatasaray'a mı? Menajeri resmen açıkladı

Transferde adımlarını sağlam atmak isteyen kulüplerden Fenerbahçe'de de özellikle Hasan Ali Kaldırım konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e mi Galatasaray'a mı? Menajeri resmen açıkladı

Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Hasan Ali Kaldırım için Galatasaray dahil birçok kulübün devreye girdiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e mi Galatasaray'a mı? Menajeri resmen açıkladı

Transferde son günlerin en çok konuşulan ismi Hasan Ali Kaldırım için günden güne gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.

Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e mi Galatasaray'a mı? Menajeri resmen açıkladı

Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sol bekin gelecek sezonda forma giyeceği kulüp merak konusu...

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