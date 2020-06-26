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Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e mi Galatasaray'a mı? Menajeri resmen açıkladı
Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e mi Galatasaray'a mı? Menajeri resmen açıkladı
Süper Lig'de sezonun kalan bölümündeki tüm maçları kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da yeni yılın planlamasını yapıyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın akıbeti merak konusu. Adı Galatasaray, Medipol Başakşehir ve pek çok Avrupa kulübüyle anılan Hasan Ali Kaldırım'ın, menajeri Mirsad Türkcan açıklamalarda bulundu.
26.06.2020 16:54
- Son Güncelleme: 26.06.2020 16:54
Ligde son haftalara girilirken transfer gündemi de iyiden iyiye ısınmaya başladı. Özellikle ligin dev ekiplerinden olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sıklaştırdı.
Transferde adımlarını sağlam atmak isteyen kulüplerden Fenerbahçe'de de özellikle Hasan Ali Kaldırım konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Hasan Ali Kaldırım için Galatasaray dahil birçok kulübün devreye girdiği iddiaları ortaya atılmıştı.
Transferde son günlerin en çok konuşulan ismi Hasan Ali Kaldırım için günden güne gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sol bekin gelecek sezonda forma giyeceği kulüp merak konusu...