Ronaldo'nun kız kardeşleri sosyal medyayı salladı! Van Dijk'in Ballon d'Or 2019 açıklamasına ateş püskürmüştü

O üç farklı ligde şampiyonluk yaşarken sen henüz yıllarca oynadığın ligde şampiyonluk yaşamadın. Ronaldo, senin oynadığın ülkede birçok gol attı ve en iyi oyuncu seçildi, yaşı da senden küçüktü. Ve bu adam Uluslar Ligi'nde senin ülkeni ezip geçti. Şimdi ondan daha fazla kupa kazan ve sonrasında konuşmaya başla."

Bu açıklamalardan sonra Ronaldo'nun iki kız kardeşi, internet camiasının en çok merak edilen iki ismi oldu. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte futbol dünyasının tanıdık simalarının kardeşleri, kuzenleri ve akrabaları...