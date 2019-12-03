Ronaldo'nun kız kardeşleri sosyal medyayı salladı! Van Dijk'in Ballon d'Or 2019 açıklamasına ateş püskürmüştü
Hiç kuşkusuz dünyanın en iyi futbolcularından biri Cristiano Ronaldo. 34 yaşındaki Portekizli Manchester United, Real Madrid, Sporting Lizbon takımlarının formalarını giydi. Hali hazırda Juventus forması giyen Ronaldo, en büyük rakibi Lionel Messi'den takım konusunda bir tık önde. 2019 Ballon d'Or'unu kazanan isim ise Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi oldu. Yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün diğer bir adayı ise Liverpoollu Virgil van Dijk'tı. Ödül öncesi 'Ronaldo rakip miydi?' açıklamasını yapan van Dijk, spor camiasını salladı. Hollandalı'ya en sert tepki ise Ronaldo'nun kız kardeşinden geldi. Bu çıkışın ardından en çok merak edilen isim Ronaldo'nun kardeşleri oldu... İşte Ronaldo'nun pek bilinmeyen kardeşleri.
Aveiro, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Van Dijk'ın bu esprisine tepki gösterdi:
"Bu insanlar oldukça sinir bozucu ve inanılmaz. Yaptığı şey alçak gönüllülükten çok uzak. Birçok önemli ödül kazanmasına rağmen Ronaldo'nun bu geceki ödülü kazanamayacağı herkes tarafından biliniyordu. Sevgili Van Dijk, senin gittiğin yere Ronaldo binlerce kez gidip geldi.
O üç farklı ligde şampiyonluk yaşarken sen henüz yıllarca oynadığın ligde şampiyonluk yaşamadın. Ronaldo, senin oynadığın ülkede birçok gol attı ve en iyi oyuncu seçildi, yaşı da senden küçüktü. Ve bu adam Uluslar Ligi'nde senin ülkeni ezip geçti. Şimdi ondan daha fazla kupa kazan ve sonrasında konuşmaya başla."
Bu açıklamalardan sonra Ronaldo'nun iki kız kardeşi, internet camiasının en çok merak edilen iki ismi oldu. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte futbol dünyasının tanıdık simalarının kardeşleri, kuzenleri ve akrabaları...