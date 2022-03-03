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Haberler Spor Sosa, Fikret Orman'ın yeğeni ve Özlem Yıldız'la gecelerde yakalandı! Kulüpten kadınlarla içkiyle çıktı! Büyük ceza geliyor

Sosa, Fikret Orman'ın yeğeni ve Özlem Yıldız'la gecelerde yakalandı! Kulüpten kadınlarla içkiyle çıktı! Büyük ceza geliyor

Jose Sosa'nın çapkınlığı gündem oldu. İki çocuğunun annesi eşi Carolina Alurralde'dan geçtiğimiz yıl ayrılan Fenerbahçeli Jose Sosa gecelerde.Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa otel çıkışı görüntülenince katıldığı etkinlikte dans ettiği Fikret ormanın yeğeni Gamze Orman'ı ve Özlem Yıldız'ı aracına almadı. Sosa'nın alkol şişesini saklamaya çalışması ve yanında bulunan kadın arkadaşına yapılan uyarı dikkat çekti. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu görüntüler sonrasında Jose Sosa ile özel bir görüşme gerçekleştirmesi ve ceza vermesi bekleniyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
03.03.2022 11:26 - Son Güncelleme: 03.03.2022 11:40
Sosa, Fikret Orman’ın yeğeni ve Özlem Yıldız’la geceler yakalandı! Kulüpten kadınlarla içkiyle çıktı! Büyük ceza geliyor

Fenerbahçe'de son dönemde bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Arjantinli yıldızın özel hayatı taraftarlar tarafından büyük tepki gördü.

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Sosa, Fikret Orman’ın yeğeni ve Özlem Yıldız’la geceler yakalandı! Kulüpten kadınlarla içkiyle çıktı! Büyük ceza geliyor

Eşi ve ikiz çocuklarının annesi Carolina Alurralde ile 18 yıllık ilişkisi Aralık 2021 ayında biten Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, Beyoğlu'nda bir otel çıkışı görüntülendi.

Sosa, Fikret Orman’ın yeğeni ve Özlem Yıldız’la geceler yakalandı! Kulüpten kadınlarla içkiyle çıktı! Büyük ceza geliyor

Sosa'nın alkol şişesini saklamaya çalışması ve yanında bulunan kadın arkadaşına yapılan uyarı dikkat çekti.

Sosa, Fikret Orman’ın yeğeni ve Özlem Yıldız’la geceler yakalandı! Kulüpten kadınlarla içkiyle çıktı! Büyük ceza geliyor

Fenerbahçe Yönetimi'nin bu görüntüler sonrasında Jose Sosa ile özel bir görüşme gerçekleştirmesi ve ceza vermesi bekleniyor.

Sosa, Fikret Orman’ın yeğeni ve Özlem Yıldız’la geceler yakalandı! Kulüpten kadınlarla içkiyle çıktı! Büyük ceza geliyor

Sarı-Lacivertli Yönetimin gündeminde para cezası var… Ancak Arjantinli yıldızın kadro dışı da kalabileceği öğrenildi.

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