Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisi Sera Vrij güzelliğiyle hayran bırakıyor! Ali Koç önce ’sen kimsin’ diye sorguladı sonra ’aferin’i verdi

Hollandalı olan Sera Vrij, Ferdi Kadıoğlu'nun uzun süredir kız arkadaşı. Ferdi Kadıoğlu'nun formunun her hafta daha da yukarıya doğru ivme kazanması, yüzünün daha fazla gülmesiyle doğru orantılı olduğu, her ikisinin de altında yatan gerçek sırrın 'aşk' olduğu ortaya çıktı.