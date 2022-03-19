Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij güzelliğiyle hayran bırakıyor! Ali Koç önce 'sen kimsin' diye sorguladı sonra 'aferin'i verdi
Fenerbahçe önceki gün 6 genç futbolcusuna imza töreni düzenledi... İmza töreninde genç yıldızların yakınları da yer aldı. Ancak öyle bir isim vardı ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bile dikkatini çekti. Ali Koç ile Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij arasındaki diyalog herkesi güldürdü. Öte yandan günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Sera Vrij Instagram'da yakın markajda.
Fenerbahçe, 6 genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenledi. O törende ise ilginç anlar yaşandı.
Ali Koç daha sonra ise 'Girlfriend?' diye sordu ve evet cevabını aldı. Ali Koç bunun üzerine ise 'Aferin Ferdi' dedi.
Ali Koç'un imza töreninde görüp kim olduğunu sorduğu ve Ferdi Kadıoğlu'nun kız arkadaşı olduğunu öğrenince futbolcusuna dönüp 'Aferin Ferdi' dediği güzeller güzeli Sera Vrij merak konusu oldu.
Hollandalı olan Sera Vrij, Ferdi Kadıoğlu'nun uzun süredir kız arkadaşı. Ferdi Kadıoğlu'nun formunun her hafta daha da yukarıya doğru ivme kazanması, yüzünün daha fazla gülmesiyle doğru orantılı olduğu, her ikisinin de altında yatan gerçek sırrın 'aşk' olduğu ortaya çıktı.