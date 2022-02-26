Beşiktaş Sivas’ta seri peşinde! İşte Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Sivasspor ise ligdeki son 5 maçında 3 yenilgi, 1 galibiyet, 1 de beraberlik aldı. Siyah- beyazlı ekip, ligdeki son 6 maçında kalesinde 2 gol gördü. Beşiktaş deplasmandan galibiyetle dönerek hem yenilmezlik serisini sürdürmek, hem de çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



