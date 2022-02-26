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Haberler Spor Beşiktaş Sivas'ta seri peşinde! İşte Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş Sivas'ta seri peşinde! İşte Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Ligde geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar zorlu deplasmanda üç puanla dönmek istiyor. İşte Sivas'taki maç öncesi Beşiktaş ve Sivasspor'un muhtemel 11'leri.

26.02.2022 10:58 - Son Güncelleme: 26.02.2022 10:58
Beşiktaş Sivas’ta seri peşinde! İşte Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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Beşiktaş Sivas’ta seri peşinde! İşte Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar zorlu deplasmanda üç puanla dönmek istiyor. Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı.

Beşiktaş Sivas’ta seri peşinde! İşte Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Rakiplerine 13 kez konuk olan siyahbeyazlılar 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 12 puan toplayabildi.

Beşiktaş Sivas’ta seri peşinde! İşte Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

7 MAÇTIR YENİLMİYORLAR
Beşiktaş, ligde yaptığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de son olarak 19. haftada İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan topladı.

Beşiktaş Sivas’ta seri peşinde! İşte Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Sivasspor ise ligdeki son 5 maçında 3 yenilgi, 1 galibiyet, 1 de beraberlik aldı. Siyah- beyazlı ekip, ligdeki son 6 maçında kalesinde 2 gol gördü. Beşiktaş deplasmandan galibiyetle dönerek hem yenilmezlik serisini sürdürmek, hem de çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

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