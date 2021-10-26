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Haberler Spor Beşiktaş - Galatasaray maçında Yedlin'den Fatih Terim'e "Mesut Özil" tepkisi

Beşiktaş - Galatasaray maçında Yedlin'den Fatih Terim'e "Mesut Özil" tepkisi

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'in 10. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla devirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan alınan DeAndre Yedlin, yedek kulübesine geldiği sırada yerde bulunan su şişelerini tekmeledi.

26.10.2021 12:47 - Son Güncelleme: 26.10.2021 12:47
Beşiktaş - Galatasaray maçında Yedlin’den Fatih Terim’e Mesut Özil tepkisi

Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 2-1'lik skorla galip tamamladı. Siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri Cyle Larin atarken, sarı-kırmızılıların tek sayısı Alexandru Cicaldau'dan geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş - Galatasaray maçında Yedlin’den Fatih Terim’e Mesut Özil tepkisi

Beşiktaş bu sonuçla puanını 20'ye çıkarıp zirve iddiasını sürdürürken, Galatasaray ise 17 puanda kaldı. Bu sonucun ardından lider Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.

Beşiktaş - Galatasaray maçında Yedlin’den Fatih Terim’e Mesut Özil tepkisi

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki mücadelenin ikinci yarısında ise dikkat çeken bir an yaşandı. Sarı-kırmızılılarda DeAndre Yedlin, oyundan alınırken teknik direktör Fatih Terim'e tepki gösterdi.

Beşiktaş - Galatasaray maçında Yedlin’den Fatih Terim’e Mesut Özil tepkisi

78. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakan ABD'li sağ bek, kulübeye geldiği esnada sinirlerine hakim olamayarak saha kanarındaki su şişelerini tekmeledi.

Beşiktaş - Galatasaray maçında Yedlin’den Fatih Terim’e Mesut Özil tepkisi

Teknik direktör Fatih Terim ise Yedlin'in bu hareketini fark etmezken, kısa süre sonra sakinleşen tecrübeli futbolcu kulübedeki yerine oturdu.

Beşiktaş - Galatasaray maçında Yedlin’den Fatih Terim’e Mesut Özil tepkisi

Terim'in kararından duyduğu memnuniyetsizliği bu şekilde dışa vuran Yedlin'in bu hareketleri Fenerbahçeli Mesut Özil'in Vitor Pereira'ya tepkisini hatırlattı.

Beşiktaş - Galatasaray maçında Yedlin’den Fatih Terim’e Mesut Özil tepkisi

Mesut Özil, 3-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçında oyundan alınmasına tepki göstererek aynı Yedlin gibi su şişelerini tekmelemişti.

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