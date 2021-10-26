Beşiktaş - Galatasaray maçında Yedlin'den Fatih Terim'e "Mesut Özil" tepkisi
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'in 10. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla devirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan alınan DeAndre Yedlin, yedek kulübesine geldiği sırada yerde bulunan su şişelerini tekmeledi.
Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 2-1'lik skorla galip tamamladı. Siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri Cyle Larin atarken, sarı-kırmızılıların tek sayısı Alexandru Cicaldau'dan geldi.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 20'ye çıkarıp zirve iddiasını sürdürürken, Galatasaray ise 17 puanda kaldı. Bu sonucun ardından lider Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki mücadelenin ikinci yarısında ise dikkat çeken bir an yaşandı. Sarı-kırmızılılarda DeAndre Yedlin, oyundan alınırken teknik direktör Fatih Terim'e tepki gösterdi.
Teknik direktör Fatih Terim ise Yedlin'in bu hareketini fark etmezken, kısa süre sonra sakinleşen tecrübeli futbolcu kulübedeki yerine oturdu.
Mesut Özil, 3-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçında oyundan alınmasına tepki göstererek aynı Yedlin gibi su şişelerini tekmelemişti.