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Haberler Spor SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki kaderini belirleyecek maçlar

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki kaderini belirleyecek maçlar

Süper Lig'de üst üste aldığı mağlubiyetlerle zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira tartışılmaya başlandı. Kadro seçimleriyle taraftarların tepkisini üzerine çeken Portekizli teknik adam yönetiminde sarı-lacivertli ekip 13 günde 2 lig, 1 de Avrupa Ligi maçına çıkacak. Pereira'nın Fenerbahçe'deki kaderi bu maçların sonuçlarına göre şekillenecek.

26.10.2021 10:23 - Son Güncelleme: 26.10.2021 10:23
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’deki kaderini belirleyecek maçlar

Sezona etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, ligde Trabzonspor ve Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyetler ile Avrupa Ligi'ndeki Antwerp beraberliği bir anda rüzgarı tersine çevirdi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’deki kaderini belirleyecek maçlar

Avrupa Ligi'nde de alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Vitor Pereira ve ısrarcı olduğu 3'lü savunma sistemi büyük tartışma konusu oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’deki kaderini belirleyecek maçlar

Akşam'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcının milli takım arasına kadar 13 gün içerisinde oynayacağı 2 lig ve 1 Avrupa maçında alacağı sonuçlara göre Fenerbahçe'deki geleceği belli olacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’deki kaderini belirleyecek maçlar

Lider Trabzonspor'un 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü 30 Ekim'de Konya deplasmanında başlayacak. Kanarya, 4 Kasım'da ise Avrupa Ligi'nde Antwerp ile deplasmanda karşılaşacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’deki kaderini belirleyecek maçlar

Sarı-Lacivertliler, bu maçtan sonra evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlar sonrası Başkan Ali Koç, Vitor Pereira ile ilgili net kararını verecek. Fenerbahçe milli arası sonrası Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak.

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