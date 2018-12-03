Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler
Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Galatasaray'ı 1-0'lık skorla geçerken maçı tribünde birçok tanıdık isim takip etti.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 12:11:43
Güncelleme: 12:15:01
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta sürpriz isimler tribünde yer aldı.
Sivasspor'dan ayrılan Tamer Tuna ile birlikte Kartal'ın eski savunmacısı Dusko Tosic de maçı tribünde izledi.
Mustafa Sandal, tribünde taraftarların ilgisini geri çevirmedi.
Ryan Babel ile Tamer Tuna da uzun zaman sonra bir araya geldi...