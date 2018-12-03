Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler

Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Galatasaray'ı 1-0'lık skorla geçerken maçı tribünde birçok tanıdık isim takip etti.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 12:11:43 Güncelleme: 12:15:01
Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta sürpriz isimler tribünde yer aldı.

Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler

Sivasspor'dan ayrılan Tamer Tuna ile birlikte Kartal'ın eski savunmacısı Dusko Tosic de maçı tribünde izledi.

Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler

Mustafa Sandal, tribünde taraftarların ilgisini geri çevirmedi.

Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler

Ryan Babel ile Tamer Tuna da uzun zaman sonra bir araya geldi...

Beşiktaş - Galatasaray maçında sürpriz isimler

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