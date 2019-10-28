Yazarlar Beşiktaş-Galatasaray maçını değerlendirdi! Fatih Terim için şok sözler
Süper Lig'de 9'uncu haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini, Umut Nayir'in golü ile ev sahibi ekip kazandı. Beşiktaş bu skorla yeniden zirve mücadelesine tutunurken, Galatasaray için ise tehlike çanları çalmaya başladı. Spor yazarları da maçın ardından derbiyi değerlendirirken; Erman Toroğlu Fatih Terim için sonun yaklaştığını iddia etti. İşte yazarların Beşiktaş - Galatasaray derbisi ile ilgili yorumları...
ZEKİ UZUNDURUKAN - BEŞİKTAŞ ÇOK İSTEDİ
Umut Nayir, maç boyunca o kadar çok pozisyona girip, kaçırdı ki... Kaçırsa bile ceza sahasına gelen her topla buluşan golcü, iyi bir forvettir. Çünkü bu pozisyonlardan birini atar zaten. Öyle de oldu derbide. Caner'in ortasına uçarak öyle güzel bir kafa vurdu ki Umut Nayir, top ağlara gitti.
Üstelik de Marcao'nun yakın markajına rağmen. Abdullah Avcı, Umut Nayir'de ısrarla devam ederse, ilerleyen maçlarda Umut daha da özgüven kazanıp, Beşiktaş'ı sırtlar. Maçın ilk yarısına baktığımızda Feghouli, Babel ve Vida'yı bir kenara koyarsak, sahadaki diğer yabancılar sıradandı... Tamam anlıyorum para yok, o yüzden kiralık ya da ucuz yabancılar almak zorunda kalıyor takımlarımız.
Beşiktaş bu derbi galibiyeti ile komadan çıktı. 'Yeni yönetimin, futbolculara sahip çıkması, ödemelerini yapması sahaya olumlu yönde yansır' demiştim A Spor'daki yayınlarımda. Öyle de oldu. Beşiktaş 3 puanı daha çok istedi ve aldı. Artık zirve yarışının içinde Beşiktaş da var. Galatasaray'da ise Radamel Falcao'nun sakatlığı tüm takımı etkilemiş gibi görünüyor...