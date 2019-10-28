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Yazarlar Beşiktaş-Galatasaray maçını değerlendirdi! Fatih Terim için şok sözler

Süper Lig'de 9'uncu haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini, Umut Nayir'in golü ile ev sahibi ekip kazandı. Beşiktaş bu skorla yeniden zirve mücadelesine tutunurken, Galatasaray için ise tehlike çanları çalmaya başladı. Spor yazarları da maçın ardından derbiyi değerlendirirken; Erman Toroğlu Fatih Terim için sonun yaklaştığını iddia etti. İşte yazarların Beşiktaş - Galatasaray derbisi ile ilgili yorumları...

28.10.2019 10:11 - Son Güncelleme: 28.10.2019 10:11
Yazarlar Beşiktaş-Galatasaray maçını değerlendirdi! Fatih Terim için şok sözler

ZEKİ UZUNDURUKAN - BEŞİKTAŞ ÇOK İSTEDİ

Umut Nayir, maç boyunca o kadar çok pozisyona girip, kaçırdı ki... Kaçırsa bile ceza sahasına gelen her topla buluşan golcü, iyi bir forvettir. Çünkü bu pozisyonlardan birini atar zaten. Öyle de oldu derbide. Caner'in ortasına uçarak öyle güzel bir kafa vurdu ki Umut Nayir, top ağlara gitti.

Yazarlar Beşiktaş-Galatasaray maçını değerlendirdi! Fatih Terim için şok sözler

Üstelik de Marcao'nun yakın markajına rağmen. Abdullah Avcı, Umut Nayir'de ısrarla devam ederse, ilerleyen maçlarda Umut daha da özgüven kazanıp, Beşiktaş'ı sırtlar. Maçın ilk yarısına baktığımızda Feghouli, Babel ve Vida'yı bir kenara koyarsak, sahadaki diğer yabancılar sıradandı... Tamam anlıyorum para yok, o yüzden kiralık ya da ucuz yabancılar almak zorunda kalıyor takımlarımız.

Yazarlar Beşiktaş-Galatasaray maçını değerlendirdi! Fatih Terim için şok sözler

Böyle vasat oyuncular alıp, kulüpleri borca sokmak yerine almayın kardeşim. Veya 5 yabancı yerine 2 alın, takıma katkı versin; kenarda oturmasın! Galatasaray ilk yarıda rakip kaleye tam 7 şut çekti ama 7'si de kaleyi bulmayan şut!

Yazarlar Beşiktaş-Galatasaray maçını değerlendirdi! Fatih Terim için şok sözler

Adem Büyük oyuna girdikten sonra Galatasaray, golle burun buruna geldiği pozisyonlar yakaladı Beşiktaş kalesinde. Ama gününde bir Karius vardı kalede. Çok başarılı bir maç çıkardı. Beşiktaş tribünlerinin takımlarına verdiği destek de muhteşemdi.

Yazarlar Beşiktaş-Galatasaray maçını değerlendirdi! Fatih Terim için şok sözler

Beşiktaş bu derbi galibiyeti ile komadan çıktı. 'Yeni yönetimin, futbolculara sahip çıkması, ödemelerini yapması sahaya olumlu yönde yansır' demiştim A Spor'daki yayınlarımda. Öyle de oldu. Beşiktaş 3 puanı daha çok istedi ve aldı. Artık zirve yarışının içinde Beşiktaş da var. Galatasaray'da ise Radamel Falcao'nun sakatlığı tüm takımı etkilemiş gibi görünüyor...

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Beşiktaş-Galatasaray derbisinden kareler