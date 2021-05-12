Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri...
Süper Lig'de artık bitime sadece 1 hafta kaldı. Ligin 41. haftasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş ve Fenerbahçe evinde şok bir şekilde kaybederken; Galatasaray ise Denizlispor engelini aşarak zirveye ortak oldu. Bu hafta oynanan karşılaşmalar sonunda küme düşen 2 takı daha belli oldu. Peki Süper Lig'de kim zafere ulaşacak? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte şampiyonlukla ilgili tüm ihtimaller...
12.05.2021 09:27
- Son Güncelleme: 12.05.2021 09:28
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında çok kritik maçlar sona erdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olurken, Galatasaray kazandı ve şampiyonluk son haftaya kaldı.
Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray da 81 puanla ikinci sıraya çıktı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında sadece 2 gol averajı kaldı.
Fenerbahçe ise 79 puanda kaldı. Üç takımın şampiyonluk umutları son haftaya kaldı.
Süper Lig'de Denizlispor'un ardından Ankaragücü ve son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor küme düştü. Gençlerbirliği ise Kayserispor'a ikili averajda üstün olduğu için umutlarını son haftaya bıraktı.
Galatasaray'ın 3 farklı kazanması, Beşiktaş'ın 1 farklı kazanması durumunda (yani genel averajlar aynı olursa) toplamda kim daha çok gol attıya bakılacak.