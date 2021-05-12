Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri...

Süper Lig'de artık bitime sadece 1 hafta kaldı. Ligin 41. haftasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş ve Fenerbahçe evinde şok bir şekilde kaybederken; Galatasaray ise Denizlispor engelini aşarak zirveye ortak oldu. Bu hafta oynanan karşılaşmalar sonunda küme düşen 2 takı daha belli oldu. Peki Süper Lig'de kim zafere ulaşacak? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte şampiyonlukla ilgili tüm ihtimaller...

12.05.2021 09:27 - Son Güncelleme: 12.05.2021 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





