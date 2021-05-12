Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk kehaneti! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig uzun yıllardır yaşanmayan bir heyecana sahne oluyor. Beşiktaş - Karagümrük, Fenerbahçe - Sivasspor ve Denizlispor - Galatasaray maçlarının ardından şampiyonluk yarışı daha da alevlendi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendi evinde kaybetmesi, Galatasaray'ın ise 3 farklı kazanması zirvede işin rengini değiştirdi. Spor kamuoyunun usta ismi Ahmet Çakar, karşılaşmaların ardından kaleme aldığı yazıda flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

12.05.2021 09:04 - Son Güncelleme: 12.05.2021 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





