Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk kehaneti! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...
Süper Lig uzun yıllardır yaşanmayan bir heyecana sahne oluyor. Beşiktaş - Karagümrük, Fenerbahçe - Sivasspor ve Denizlispor - Galatasaray maçlarının ardından şampiyonluk yarışı daha da alevlendi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendi evinde kaybetmesi, Galatasaray'ın ise 3 farklı kazanması zirvede işin rengini değiştirdi. Spor kamuoyunun usta ismi Ahmet Çakar, karşılaşmaların ardından kaleme aldığı yazıda flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...
12.05.2021 09:04
- Son Güncelleme: 12.05.2021 09:32
Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'in zirve yarışısını yakından ilgilendiren maçları değerlendirdi. Çakar, Beşiktaş - Karagümrük, Denizlispor - Galatasaray, Fenerbahçe - Sivasspor maçlarının analizlerini paylaştı.
İşte o yazı;
Türk futbol tarihinin en heyecanlı, en garip ligine tanıklık ediyoruz. Adeta bir tarih yazılıyor. Birkaç hafta önce asla şampiyon olamaz dediğimiz Galatasaray, birkaç gol fazla atıp kazandığında şampiyon olacak.
7-8 hafta önce Beşiktaş bitirdi bu işi dediğimizde, şu anda şansı ancak yüzde 51. Dün gece gerçekten çok tuhaf sonuçlar elde edildi. Beşiktaş kötü oynadı, kötü goller yedi. İlk yarıda Bertolacci attı, öne geçirdi.
Devrenin sonuna doğru aslında Ndao ikiyi atsa maç böyle olmayacaktı. Beşiktaş ikinci yarıya çok iyi başladı. Belki son 10-15 dakikaya kadar Karagümrük'ü boğdu. Bu arada Beşiktaş, en iyi oyuncusu Ghezzal'la da golü buldu.
İşte futbol çok tuhaf ve fırıldık bir spor. Maç 1-1 olmuş ve Karagümrük 10 kişi kalmıştı.