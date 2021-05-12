Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası şok sözler: Büyük takımın looser topçuları
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında evinde Sivasspor'a kaybederek şampiyonluk yolunda eline geçen fırsatı tepen ve belki de havlu atan Fenerbahçe'de karşılaşma sonrası moraller bozuldu. Maçın ardından usta spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, flaş ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar...
EMRE BOL - LOOSER'LAR!
Olmuyor, olmuyor, olmuyor... Fenerbahçe yıllardır önem derecesi yüksek maçları kazanamıyor. Bu aslında sadece futbolun doğrularıyla açıklanamaz. Travmatik bir durum olduğu muhakkak. Ve inanın transferle filan çözülecek gibi değil! Emre Belözoğlu'nun yaptığı gole yönelik değişikliklerin hepsi yanlıştı. Sahada fazla hücumcuyla olmak çok gol atacağın anlamına gelmiyor.
Özellikle Szalai-Gustavo değişikliğine anlam veremedim. Szalai'nin oyundan çıkışıyla ligin en iyi kontra yapan takımı olan Sivasspor'un ekmeğine yağ sürüldü. Hangi takımın ayağına bu kadar iyi bir fırsat gelir? Her şampiyonluk gittiğinde sorumlu aramaktan sıkıldık artık. Futbolcular kaliteli, paralarını tıkır tıkır alıyorlar. Rakibinin kaybettiği haftada sen de kaybediyorsun. Bu olacak iş mi Allah aşkına?
Ne öndeyken ne de geriden gelirken şampiyonluk stresini kaldıramıyorsun. Böyle mi büyük takım oyuncusu olacaksınız? Sadece iyi oyuncu olmakla büyük takım oyuncusu olunmuyor işte! Büyük takımın looser topçuları! Bundan sonra yapılacak tek şey var. Bu looser'ları takımdan temizlemek! Yoksa gelecek yıl da aynı tabloyla karşı karşıya gelirsiniz. Benden söylemesi...
GÜRCAN BİLGİÇ - USTA VE ÇÖMEZLER
Zirvedeki çekişmede ilk gol haberi Galatasaray'dan geldi, ikincisi Karagümrük'ten. Birdenbire nehirler ters akmaya başladı. Kadıköy'de İrfan Can'ın kaçırdığı gol sırasında, arka adalesini tutmasıyla birlikte, akıntıya karşı gitmeye çalışanlara Fenerbahçe de eklendi. İki kere gelen Sivasspor, bir tanesinde fileleri bulunca, bir kez daha son hafta şampiyonluk kaybetmekten kurtuldular.