Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası şok sözler: Büyük takımın looser topçuları

Ne öndeyken ne de geriden gelirken şampiyonluk stresini kaldıramıyorsun. Böyle mi büyük takım oyuncusu olacaksınız? Sadece iyi oyuncu olmakla büyük takım oyuncusu olunmuyor işte! Büyük takımın looser topçuları! Bundan sonra yapılacak tek şey var. Bu looser'ları takımdan temizlemek! Yoksa gelecek yıl da aynı tabloyla karşı karşıya gelirsiniz. Benden söylemesi...