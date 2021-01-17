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Beşiktaş'a yıldız golcü için flaş teklif! Fransız ekibi Larin'in peşinde
Beşiktaş'a yıldız golcü için flaş teklif! Fransız ekibi Larin'in peşinde
Beşiktaş'ta sezonun en çok dikkat çeken performansına imza atan Kanadalı golcü Cyle Larin'in talipleri artıyor. Son olarak Fransa'nın köklü ekibi yıldız isim için devreye girerken, Beşiktaş bu teklifi reddetti.
17.01.2021 11:24
- Son Güncelleme: 17.01.2021 11:24
Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin, transfer döneminin de gözde isimlerinden biri haline geldi.
Fransa Ligue 1 takımlarından Dijon'un listesinde yer alan Larin'e aynı ligden Nantes da talip oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre Larin'in transferi için 3 milyon euro transfer bütçesi ayıran Nantes, Kanadalı futbolcunun menajeri Paul Tenorio ile temasa geçti.
Nantes'ın 3 milyon euro'luk teklifini Beşiktaş'a ileten menajer Tenorio, siyah-beyazlı kulüpten ret cevabı aldı ve görüşmeler sözleşme aşamasına gelmeden sona erdi.
Bu sezon Beşiktaş forması altında fırtına gibi esen Larin'in bonservisi için 7-10 milyon euro aralığında bir bedel belirleyen Beşiktaş, 25 yaşındaki Kanadalı futbolcunun 2020 haziran ayında bitecek olan sözleşmesini de 3 yıl daha uzatmayı planlıyor.
Beşiktaş ile 1.6 milyon euro'luk sözleşmenin altına imza atan ve daha sonra 400 bin euro maaş indirimi gerçekleştiren Cyle Larin de kısa bir süre önce yaptığı açıklamada kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini ve ocak ayında siyah-beyazlı kulüpten ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını kaydetti.