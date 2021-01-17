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Beşiktaş'a yıldız golcü için flaş teklif! Fransız ekibi Larin'in peşinde

Beşiktaş'ta sezonun en çok dikkat çeken performansına imza atan Kanadalı golcü Cyle Larin'in talipleri artıyor. Son olarak Fransa'nın köklü ekibi yıldız isim için devreye girerken, Beşiktaş bu teklifi reddetti.

17.01.2021 11:24 - Son Güncelleme: 17.01.2021 11:24
Beşiktaş'a yıldız golcü için flaş teklif! Fransız ekibi Larin'in peşinde

Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin, transfer döneminin de gözde isimlerinden biri haline geldi.

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Beşiktaş'a yıldız golcü için flaş teklif! Fransız ekibi Larin'in peşinde

Fransa Ligue 1 takımlarından Dijon'un listesinde yer alan Larin'e aynı ligden Nantes da talip oldu.

Beşiktaş'a yıldız golcü için flaş teklif! Fransız ekibi Larin'in peşinde

Milliyet'te yer alan habere göre Larin'in transferi için 3 milyon euro transfer bütçesi ayıran Nantes, Kanadalı futbolcunun menajeri Paul Tenorio ile temasa geçti.

Beşiktaş'a yıldız golcü için flaş teklif! Fransız ekibi Larin'in peşinde

Nantes'ın 3 milyon euro'luk teklifini Beşiktaş'a ileten menajer Tenorio, siyah-beyazlı kulüpten ret cevabı aldı ve görüşmeler sözleşme aşamasına gelmeden sona erdi.

Beşiktaş'a yıldız golcü için flaş teklif! Fransız ekibi Larin'in peşinde

Bu sezon Beşiktaş forması altında fırtına gibi esen Larin'in bonservisi için 7-10 milyon euro aralığında bir bedel belirleyen Beşiktaş, 25 yaşındaki Kanadalı futbolcunun 2020 haziran ayında bitecek olan sözleşmesini de 3 yıl daha uzatmayı planlıyor.

Beşiktaş'a yıldız golcü için flaş teklif! Fransız ekibi Larin'in peşinde

Beşiktaş ile 1.6 milyon euro'luk sözleşmenin altına imza atan ve daha sonra 400 bin euro maaş indirimi gerçekleştiren Cyle Larin de kısa bir süre önce yaptığı açıklamada kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini ve ocak ayında siyah-beyazlı kulüpten ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını kaydetti.

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