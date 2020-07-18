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Beşiktaşlı Caner Erkin'in transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Beşiktaş'tan ayrılacak olan Caner meğer...

Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Bu gündemden sıyrılıp bira geçmişe gitmenin vakti. Tanıdığımı bu futbolcuların transfer oldukları bu takımların bazılarını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Caner Erkin'den Tümer Metin'e, Erol Bulut'tan Gökhan Töre'ye ünlü futbolcuların ilginç transferleri.

18.07.2020 15:17 - Son Güncelleme: 18.07.2020 15:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





