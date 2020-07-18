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Beşiktaşlı Caner Erkin'in transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Beşiktaş'tan ayrılacak olan Caner meğer...
Beşiktaşlı Caner Erkin'in transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Beşiktaş'tan ayrılacak olan Caner meğer...
Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Bu gündemden sıyrılıp bira geçmişe gitmenin vakti. Tanıdığımı bu futbolcuların transfer oldukları bu takımların bazılarını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Caner Erkin'den Tümer Metin'e, Erol Bulut'tan Gökhan Töre'ye ünlü futbolcuların ilginç transferleri.
18.07.2020 15:17
- Son Güncelleme: 18.07.2020 15:17
İşte çok şaşıracağınız o transferler...
Umut Bulut / Toulouse
2011 yılında 3.8 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Fransa'ya transfer olan Umut, Toulouse ile çıktığı 32 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. Sonrasında ise Galatasaray'a transfer olarak yurda döndü.
Tolga Seyhan / Shakhtar Donetsk
Lucescu, 2005 yılında Tolga'yı Trabzonspor'dan 3.75 milyon Euro'ya Ukrayna'ya götürdü. 15 Ukrayna Ligi maçında, 5 de UEFA Kupası maçında forma giyen Tolga, Galatasaray ve Trabzonspor'a kiralandı en son ise bedelsiz olarak 2008 yılında Kocaelispor'a geçti.
Necati Ateş / Real Sociedad
Necati, 2008 yılında bir yıllığına Galatasaray'dan Real Sociedada kiralandı. İspanya 2. Ligi'nde 35 maçta Sociedad forması giyen Necati, 1 gole imza atabildi.
Fatih Akyel / Mallorca
Fatih Akyel, 2001 yazında İspanya'nın yolunu tuttu. Galatasaray bu transferden 2.5 milyon Euro kazandı. Burada 6 ay tutunabilen Fatih sadece 5 maçta görev yaptı, sonrasında ise Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe'ye transfer oldu.