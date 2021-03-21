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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kameraya yansımayan anlar! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Nefes kesen mücadele Vida ve Ozan Tufan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Maçta, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Sosa ve Josef de Souza eski takımlarına karşı forma giydiler. Karşılaşma öncesi bu futbolcuların eski takım arkadaşlarıyla verdiği görüntüler dikkat çekti. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden kareler...

21.03.2021 21:22 - Son Güncelleme:
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kameraya yansımayan anlar! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele Vida ve Ozan Tufan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kameraya yansımayan anlar! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Maçta, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Sosa ve Josef de Souza eski takımlarına karşı forma giydiler. Maç öncesinde bu futbolcuların eski takım arkadaşlarıyla verdiği görüntüler dikkat çekti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kameraya yansımayan anlar! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

İşte Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ekranlara yansımayanlar...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kameraya yansımayan anlar! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kameraya yansımayan anlar! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...