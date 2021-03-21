Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kameraya yansımayan anlar! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Nefes kesen mücadele Vida ve Ozan Tufan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Maçta, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Sosa ve Josef de Souza eski takımlarına karşı forma giydiler. Karşılaşma öncesi bu futbolcuların eski takım arkadaşlarıyla verdiği görüntüler dikkat çekti. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden kareler...
21.03.2021 21:22
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