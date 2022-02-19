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Haberler Spor Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den evlilik açıklaması 'o benim arkadaşım' İkiz bebeklere hamile

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den evlilik açıklaması 'o benim arkadaşım' İkiz bebeklere hamile

Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla, Manchester'da 3 milyon sterlinlik eve yerleşmişti. Ronaldo futbol kariyerini sürdüredursun, şu sıralar ikiz bebeklere hamile olan sevgilisi Georgina Rodriguez, bombaları peş peşe patlatmaya devam ediyor.

19.02.2022 16:50 - Son Güncelleme: 19.02.2022 16:50
Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’den evlilik açıklaması ’o benim arkadaşım’ İkiz bebeklere hamile

Cristiano Ronaldo'nun kendisinden daha çok konuşulan sevgilisi Georgina Rodriguez'in evlilik itirafları gündeme bomba gibi düştü.

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Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’den evlilik açıklaması ’o benim arkadaşım’ İkiz bebeklere hamile

The Sun'ın haberine göre; Piers Morgan'a verdiği röportajda Ronaldo için 'Bana çok yardım etti ve ona aşığım' sözlerini kullandan Rodriguez 'ne zaman evlenecekler?' sorusuna da yanıt verdi.

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’den evlilik açıklaması ’o benim arkadaşım’ İkiz bebeklere hamile

Annes Maria Dolores dos Santos Aveiro'nun da kendisini gelinlikle görmek istediğini söyleyen Rodriguez 'elbet bir gün evleneceğiz' dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’den evlilik açıklaması ’o benim arkadaşım’ İkiz bebeklere hamile

'Evlenmem annemin de hayatli. Neden olmasın? Cris harika biri, sohbet ediyoruz, o benim arkadaşım. Bana kalbini açıyor ben de ona.'

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’den evlilik açıklaması ’o benim arkadaşım’ İkiz bebeklere hamile

AKRABALARDAN YAYLIM ATEŞİ

Cristiano Ronaldo'yla ilişkisi başladıktan sonra hayatı tamamen değişen Georgina Rodriguez'e akrabaları isyan etti. Portekizli yıldızın nişanlısına ağır sözlerle yüklenen akrabalar, Rodriguez'in Ronaldo'yla tanıştıktan sonra kendilerini unuttuğunu belirtti.

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