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Hande Erçel'in eski sevgilisi ile fotoğrafları şoke etti! Hande Erçel meğer bir dönem Murat Boz ile...

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile yeni proje için kamera karşısına geçti. Geçtiğimiz günlerde yeni partneri hakkında, "Çok tatlı, olağanüstü bir insan. Çok mutluyum onunla çalıştığım için" ifadelerini kullanan Hande Erçel'in yeni projede tatsız bir tesadüf ile karşı karşıya kaldığı da ortaya çıktı. Dizide Hande Erçel Eda'yı canlandıracak, yakın arkadaşı Ceren'e ise Melisa Döngel hayat verecek. Ancak iki oyuncu hakkında şoke eden bir detay dikkat çekti. Uzun bir zamandır Murat Dalkılıç ile birliktelik yaşayan Hande Erçel'in yeni dizisinde, eski sevgilisinin bir dönem birlikte olduğu Melisa Döngel ile birlikte rol alacağı bilgisi magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Hande Erçel'in çok konuşulan eski sevgilisi kim? O isim, bir dönem Murat Boz'un eski eşi Eliz Sakuçoğlu ile birliktelik yaşamıştı...

25.05.2020 18:19 - Son Güncelleme: 25.05.2020 18:47
Hande Erçel'in eski sevgilisi ile fotoğrafları şoke etti! Hande Erçel meğer bir dönem Murat Boz ile...

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, "Sen Çal Kapımı" adlı dizide başrol oynamak için hazırlanıyor. Dizide Hande Erçel Eda'yı canlandıracak, yakın arkadaşı Ceren'e ise Melisa Döngel hayat verecek. Ancak ortaya çıkan bir detay herkesi şoke etti.

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Hande Erçel'in eski sevgilisi ile fotoğrafları şoke etti! Hande Erçel meğer bir dönem Murat Boz ile...

Magazin Hattı'nın haberine göre; Erçel ile Döngel'in ortak bir noktalarının olduğu ve geçmişte aynı erkeğe gönül verdikleri ortaya çıktı.

Hande Erçel'in eski sevgilisi ile fotoğrafları şoke etti! Hande Erçel meğer bir dönem Murat Boz ile...

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Hande Erçel'in eski sevgilisi ile fotoğrafları şoke etti! Hande Erçel meğer bir dönem Murat Boz ile...

DEMET ÖZDEMİR - SEÇKİN ÖZDEMİR

Hande Erçel'in eski sevgilisi ile fotoğrafları şoke etti! Hande Erçel meğer bir dönem Murat Boz ile...

DEMET ÖZDEMİR - CAN YAMAN

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