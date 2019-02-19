Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıkladı 'Şenol Hoca kölemiz değil' 19.02.2019 16:32

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Galatasarya derbisi, Şenol Güneş ile Milli Takım, TFF ve MHK hakkında pek çok konuya değinen Fikret Orman'ın açıklamaları çok konuşulacak cinsten. İşte Şenol Güneş'in o açıklamaları.