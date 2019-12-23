Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi
Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahadan 3-1'lik skorla ayrılmış, Beşiktaş'ın Kadıköy'deki galibiyet hasreti 15'e çıkmıştı. Siyah-beyazlı camia, maçın ardından hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarına tepki göstermişti. Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları...
23.12.2019 14:17
- Son Güncelleme: 23.12.2019 14:30
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