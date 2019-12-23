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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi

Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahadan 3-1'lik skorla ayrılmış, Beşiktaş'ın Kadıköy'deki galibiyet hasreti 15'e çıkmıştı. Siyah-beyazlı camia, maçın ardından hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarına tepki göstermişti. Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları...

23.12.2019 14:17 - Son Güncelleme: 23.12.2019 14:30
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçındaki hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

İşte açıklamalardan satır başları

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi

Sayın Ali Koç ve yönetimine, beni ve yönetimimi ağırladıkları için teşekkür ederiz ancak maç başlamadan önce yapılan anons ve şarkılarla Fenerbahçe seyircisinin galeyana getirilmesi manidardır.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi

Maç öncesi çalınan şarkılarla ve yapılan anonslarla Fenerbahçe taraftarının galeyana getirilmesi manidardır.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi

Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak, unutursak aynı rezaleti yaşayabileceğimizi biliyoruz. Dün akşam çok ağır küfürlere maruz kaldık.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi

Sayın Ali Koç yanıma gelip bizzat özür diledi. Bu yaklaşımı için teşekkür ediyorum.

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