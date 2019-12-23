Galatasaray'da Nagatomo'nun yerine Saracchi geliyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Sezon başından bu yana sağ ve sol bekten istediği verimi alamayan Fatih Terim, transfer operasyonu için düğmeye basılmasının talimatını verdi. Özellikle sol kanatta yaşanan sıkıntıya dikkat çeken Terim ve kurmayları yönetime sundukları raporla Liepzig'in genç sol bekinin transferini istedi. İşte Galatasaray'da yaşanan o hareketlilik...

23.12.2019 16:01 - Son Güncelleme: 23.12.2019 16:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





