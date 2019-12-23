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Galatasaray'da Nagatomo'nun yerine Saracchi geliyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Sezon başından bu yana sağ ve sol bekten istediği verimi alamayan Fatih Terim, transfer operasyonu için düğmeye basılmasının talimatını verdi. Özellikle sol kanatta yaşanan sıkıntıya dikkat çeken Terim ve kurmayları yönetime sundukları raporla Liepzig'in genç sol bekinin transferini istedi. İşte Galatasaray'da yaşanan o hareketlilik...

23.12.2019 16:01 - Son Güncelleme: 23.12.2019 16:04
Galatasaray'da Nagatomo'nun yerine Saracchi geliyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan, ligde de üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray'da tüm planlar ocak ayı transfer dönemine göre yapılıyor.

Galatasaray'da Nagatomo'nun yerine Saracchi geliyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Teknik direktör Fatih Terim tarafından uzun süredir işaret edilen devre arası transfer döneminde, sarı-kırmızılı kulüpte büyük değişim yaşanması bekleniyor.

Galatasaray'da Nagatomo'nun yerine Saracchi geliyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen N'Zonzi ve Seri gibi isimlerden istediği verimi alamayan Terim; Luyindama, Andone, Falcao gibi isimlerin sakatlıklarıyla da oldukça zor dönemler geçirdi.

Galatasaray'da Nagatomo'nun yerine Saracchi geliyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Savunma hattında Mariano ve Nagatomo'nun ilerleyen yaşı nedeniyle performanslarında yaşanan düşüş, tecrübeli teknik adamın bu bölgelere takviye istemesine neden oldu.

Galatasaray'da Nagatomo'nun yerine Saracchi geliyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Kurmayları ile uzun süredir değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, scout ekibinin de hazırladığı rapor doğrultusunda eksik mevkiler için transfer edilmesini istediği isimleri belirledi.

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