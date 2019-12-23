Galatasaray'ın yıldızı futbolu bırakıyor! Şok karar
Sarı-kırmızılılar'da işler iyiye gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenen, Süper Lig'de son olarak Göztepe'ye boyun eğen Galatasaray'ın yıldız ismi futbolu bırakıyor. İşte Galatasaray'dan ayrılarak kramponlarını asmaya hazırlanan o yıldız isim...
23.12.2019 13:55
- Son Güncelleme: 23.12.2019 14:00
Yeni transferlerden Falcao'nun uzun süreli yaşadığı sakatlık, Galatasaray'ın gol yollarındaki probleminin 1 numaralı sebebi haline gelmişti. Takımdaki sorunlar devam ederken sarı-kırmızılılar, sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız yıldız Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
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