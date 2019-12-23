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Galatasaray'ın yıldızı futbolu bırakıyor! Şok karar

Sarı-kırmızılılar'da işler iyiye gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenen, Süper Lig'de son olarak Göztepe'ye boyun eğen Galatasaray'ın yıldız ismi futbolu bırakıyor. İşte Galatasaray'dan ayrılarak kramponlarını asmaya hazırlanan o yıldız isim...

23.12.2019 13:55 - Son Güncelleme: 23.12.2019 14:00
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bırakıyor! Şok karar

Sezona rüya gibi başlamıştı Galatasaray. Falcao, Babel, Seri, Lemina, Nzonzi gibi yıldızları kadrosuna katmıştı...

Galatasaray'ın yıldızı futbolu bırakıyor! Şok karar

Kadrosuna kattığı isimler için özel bir imza töreni düzenleyen sarı-kırmızılılar, yaşanılan 2 şampiyonluğun ardından Avrupa'da başarı hedefliyordu.

Galatasaray'ın yıldızı futbolu bırakıyor! Şok karar

Şampiyonlar Ligi Grup aşamasında Real Madrid ve PSG gibi güçlü rakiplere eşleşen Cimbom, 2019-20 sezonunda bambaşka bir profil çizmeyi hayal ediyordu.

Galatasaray'ın yıldızı futbolu bırakıyor! Şok karar

Ancak, Avrupa'da alınan farklı mağlubiyetler sonucunda bu kulvardan elini çeken Galatasaray, gözünü Süper Lig'e çevirmişti. Süper Lig'de de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fatih Terim ve öğrencileri, kredisini bitirme aşamasına gelmişti.

Galatasaray'ın yıldızı futbolu bırakıyor! Şok karar

Yeni transferlerden Falcao'nun uzun süreli yaşadığı sakatlık, Galatasaray'ın gol yollarındaki probleminin 1 numaralı sebebi haline gelmişti. Takımdaki sorunlar devam ederken sarı-kırmızılılar, sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız yıldız Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

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