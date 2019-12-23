Galatasaray'ın yıldızı futbolu bırakıyor! Şok karar

Ancak, Avrupa'da alınan farklı mağlubiyetler sonucunda bu kulvardan elini çeken Galatasaray, gözünü Süper Lig'e çevirmişti. Süper Lig'de de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fatih Terim ve öğrencileri, kredisini bitirme aşamasına gelmişti.