Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Balotelli kimseyi şaşırtmadı!

Bu sene bunun uzağında görünüyor. Baskıyı kıran her takım da Beşiktaş kalesine çok rahat geliyor. Adana Demirspor, çok rahat gol pozisyonları bulduğu gibi goller de üretti. Geçen sene oyuncu değil oyun gücüyle fark yaratan Beşiktaş, bu sezon geçen senenin çok uzağında oyun gücü olan ama zaman zaman bireysel performansla da problem çözen görüntüde.