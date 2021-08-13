Beşiktaş açılışı güzel yaptı! (Beşiktaş 3-0 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU ÖZET)

Mücadelenin 9. dakikasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'ın pasında şık bir hareketle Selim Ay'dan sıyrılan ve bekletmeden sert bir vuruşla topu filelere gönderen Kevin N'Koudou, sezonun ilk golüne imza atan isim oldu. Golde asisti yapan siyah-beyazlıların yeni transferi Kenan Karaman da sezonun ilk asistine imza atan futbolcusu oldu.



