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Beşiktaş açılışı güzel yaptı! (Beşiktaş 3-0 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u N'Koudou, Atiba ve Larin'in golleriyle 3-0 mağlup etti. İşte haberin detayları ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşmasından kareler...

13.08.2021 22:42 - Son Güncelleme: 13.08.2021 22:49
Beşiktaş açılışı güzel yaptı! Beşiktaş 3-0 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

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Beşiktaş açılışı güzel yaptı! Beşiktaş 3-0 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU ÖZET

Son şampiyon siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan maçtan her iki yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş açılışı güzel yaptı! Beşiktaş 3-0 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU ÖZET

Sezona üç puanla başlayan Beşiktaş'ın gollerini 9'da Kevin N'Koudou, 52'de Atiba ve 90+3'te Larin kaydetti.

Beşiktaş açılışı güzel yaptı! Beşiktaş 3-0 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU ÖZET

SEZONUN AÇILIŞ GOLÜ N'KOUDOU'DAN
Süper Lig 2021-2022 sezonu Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlarken, sezonun ilk golünü ise Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou kaydetti.

Beşiktaş açılışı güzel yaptı! Beşiktaş 3-0 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU ÖZET

Mücadelenin 9. dakikasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'ın pasında şık bir hareketle Selim Ay'dan sıyrılan ve bekletmeden sert bir vuruşla topu filelere gönderen Kevin N'Koudou, sezonun ilk golüne imza atan isim oldu. Golde asisti yapan siyah-beyazlıların yeni transferi Kenan Karaman da sezonun ilk asistine imza atan futbolcusu oldu.

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