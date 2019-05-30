Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 30.05.2019 14:39
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 15:18

Son dakika haberi: , ile yollarını ayırdığını açıkladı

Medipol Futbol Kulübü, teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı için resmi sayfaları üzerinden bir veda mesajı yayınladı.

Başakşehir, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı!

Medipol Kulübü, teknik direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bugün öğlen saatlerinde Başkan Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda karşılıklı olarak yolların ayrılması kararı çıktı.

VEDA MESAJI YAYINLANDI

Görüşmenin ardından turuncu-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.

Tecrübeli teknik adamın kısa süre içerisinde Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika haberi: Başakşehir, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri