Ve Napoli şampiyon! İşte tarihi gecede yaşananlar
İtalya Serie A'da Napoli 33 yıldır beklediği şampiyonluğa sonunda ulaştı. Kim Min Jae ve Eljif Elmas gibi Fenerbahçe'den tanıdığımız isimlerin de yer aldığı İtalyan ekibi, Udinese deplasmanında ihtiyacı olan bir puana ulaştı ve taraftarına unutulmayacak bir gün yaşattı. İşte Napoli şehrinde yaşanan çılgın kutlamalardan görüntüler...
05.05.2023 09:00 - Son Güncelleme: 05.05.2023 09:00
Kim Min Jae ve Eljif Elmas gibi Fenerbahçe'den tanıdığımız isimlerin de yer aldığı İtalyan ekibi, Udinese deplasmanında ihtiyacı olan bir puana ulaştı ve taraftarına unutulmayacak bir gün yaşattı.